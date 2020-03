Aclara LDO: No hay decesos por Covid-19

El departamento de Salud de la ciudad dio a conocer un video donde se aclara que no hay decesos atribuibles al coronavirus hasta el momento, pero no se descartó por completo.

LAREDO, TX.- Después de que ayer se diera a conocer en medios de Estados Unidos que se había dado el deceso de un paciente en un hospital de Laredo, Texas, directamente relacionado con el Covid-19, las autoridades desmintieron dicha información.

Anoche, el departamento de Salud de la ciudad dieron a conocer un video donde el Dr. Víctor Treviño aclara que no hay decesos atribuibles hasta el momento al Covid-19, pero no lo descartó por completo. Las únicas fuentes oficiales de información son el Departamento de Salud, mediante información oficial, dando a entender que las declaraciones que hizo no están descartadas pero no se puede atribuir esa muerte al Covid-D19.

Se espera que en las juntas oficiales de fin de semana por parte del comité de Emergencia de la Ciudad de Laredo se dé a conocer más detalles al respecto, como lo han venido haciendo diariamente en forma inclusiva y responsable.

Víctor Treviño es reconocido por las autoridades administrativas de la ciudad como “Health Authority” o miembro profesional de un cuerpo colegiado médico y que asesora en esa materia a la Ciudad de Laredo. En una parte –seccionada- de la entrevista ventilada a medios en Estados Unidos, Treviño indica que en Laredo ya se había dado un deceso desde el jueves por la noche probablemente por Coronavirus y, en la mañana del viernes 27, en la reunión de prensa del Comité de Emergencia a cargo del Jefe de Bomberos, Steve Landin, no se informó nada a este respecto de un posible deceso a los medios que estaban virtualmente presentes con derecho a voz en la reunión.