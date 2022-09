Acaba legalización de vehículos ‘chocolates’ este martes

NUEVO LAREDO, TAM.- El Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Arturo Sanmiguel Cantú, quien se mantiene en contacto con los representantes del Registro Público Vehicular (REPUVE) en esta ciudad fronteriza, la culminación del program para nacionalización de vehículos, llega a su fin este martes 20 de septiembre, conforme al plazo que se había anunciado desde el principio de dicho programa.

“Hasta el momento, no tenemos ninguna instrucción de que se vaya a ampliar el programa de regularización. Lo que me han comentado los compañeros de REPUVE, el cierre del programa sigue conforme se había informado, solo hasta este 20 de septiembre”, puntualizó Arturo Sanmiguel.

De acuerdo al jefe de la Oficina Fiscal, los trámites de dichos módulos dio más movimiento a las oficinas a su cargo, ya que diariamente se atendían arriba de 100 solicitudes de emplacamiento después de haber registrado su vehículo en el REPUVE.

“A pesar que el programa registró a muchos carros, por el contacto que mantenemos con los encargado de los módulos en la ciudad, del total de registros un 15% no asisten a la cita que previamente hicieron por internet, otros tantos no cumplen al 100 por ciento con la documentación requerida, siendo estos los principales motivos que muchos carros no pudieron ser dados de alta. Y, fuera de eso, otros tantos solo venían a registrarse y se regresaban a sus municipios para emplacar en su lugar de origen”, finalizó Sanmiguel Cantú.

Fue el pasado 4 de agosto cuando empezó este programa de regularización de autos ‘chocolate’ en Nuevo Laredo, brindando la oportunidad a miles de ciudadanos para que legalizaran sus unidades a precios muy bajos y con un sencillo trámite.