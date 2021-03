Acaba Chelsea obra en casa y elimina al Atlético

CIUDAD DE MÉXICO.- La vida de Hakim Ziyech pintaba para ser catastrófica, pero retomó el camino y hoy encaminó al Chelsea a ubicarse entre los mejores ocho de la Champions League, tras marcar un gol en el triunfo 2-0 (3-0 global) sobre el Atlético de Madrid.

El marroquí anotó al 34′ tras culminar un contragolpe perfecto, al más puro estilo de los que tan bien domina el equipo rival. De un tiro de esquina se desprendió la veloz jugada, esa en la que Timo Werner fungió como asistente. Al 94′, Emerson marcó el tanto definitivo.

La historia de Ziyech es peculiar ya que cayó en el mundo de las drogas y de una severa depresión luego de la muerte de su padre, cuando él apenas tenía 10 años.

Ahora, como uno de los refuerzos estelares del Chelsea, puso el último clavo en el ataúd del Atlético. La Premier League tiene a 3 representantes en los Cuartos de Final, en espera del sorteo del viernes.

El gol fue una daga en el corazón para el Atlético, un equipo que no se caracteriza precisamente por anotar muchos goles, pero el cual requería tres anotaciones debido al criterio del tanto de visitante.

El Chelsea manejó mejor el balón. Se mostró muy bien estructurado, con toques fáciles, y algunos contragolpes mal culminados, uno de ellos cortesía de Timo Werner.

Los Colchoneros se lanzaron al ataque en los últimos minutos, pero justo cuando más peligro generaban tras un disparo de Joao Félix, el árbitro expulsó a Savic por un codazo sobre Rüdiger previo a la ejecución de un tiro de esquina. Queda la polémica sobre si en el primer tiempo debió pitarse un penal de Azpilicueta sobre Yannick Carrasco.

Al 94′, otra vez mediante un contragolpe, el Chelsea marcó el 2-0. Una cucharada de su propia medicina para los de Simeone.

Se acabó así la historia del Atlético en Champions. El Chelsea se da permiso para soñar, ya instalado entre los mejores ocho de la competencia.

Full-time!

A superb display puts us through to the last 8 👊👏 #CHEATM pic.twitter.com/zEJIai6l7z

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021