Abraham Ancer será estrella de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- El golfista mexicano Abraham Ancer pasará del green a la TV.

La famosa cadena de producciones audiovisuales Netflix dio a conocer una alianza con el PGA Tour y los Majors para realizar una serie de documentales en los que se retratará la vida y las historias de los golfistas a lo largo de una temporada, y entre ellos se encuentra el jugador de Reynosa, Tamaulipas.

Esta será la primera ocasión que el PGA Tour y los organizadores de los cuatro Majors darán acceso a la intimidad del circuito para que los espectadores puedan vivir las entrañas de lo que ocurre entre los golfistas de la élite previos a los mejores torneos de la campaña incluidos The Players Championship y el evento de cierre de la FedEx Cup, así como los cuatro Majors: Masters de Augusta, PGA Championship, US Open Championship y The Open.

Hasta el momento junto al mexicano Abraham Ancer se tiene asegurada la participación de figuras de la talla de Justin Thomas, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Collin Morikawa, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio García, entre otros.

La serie cuenta con producción de Box To Box Films, la cual se encargó de realizar Fórmula 1: Drive to Survive, el cual ha sido un éxito entre los amantes del automovilismo del Gran Circo, así como de Vox Media Studios.