Abogado crítico al presidente Bukele va a prisión preventiva por orden de juez en El Salvador

SAN SALVADOR.- Un juzgado de San Salvador ordenó el martes enviar a prisión preventiva al abogado Enrique Anaya, un reconocido crítico del presidente Nayib Bukele al que ha llamado reiteradamente “dictador”, en un caso por presunto lavado de activos, tras 14 días detenido sin comparecer ante un juez.

la oficina de prensa del tribunal dio a conocer la resolución judicial después de la primera audiencia de Anaya ante un juez y su abogado defensor, Jaime Quintanilla, indicó a la prensa que será un juez de instrucción el que decida la duración de la prisión preventiva.

“Lamentablemente el resultado no ha sido lo que esperábamos”, reaccionó el abogado defensor Jaime Quintanilla al concluir la audiencia. “La señora juez ya dio el fallo. Lo que estima es que el proceso va a seguir en la fase de instrucción y no obstante todas las justificaciones como defensa, el esfuerzo que hicimos para esta etapa (que) era buscar una medida contra viento y marea lamentablemente no pudimos lograrlo, entonces se va detenido”, señaló Quintanilla.

Agregó que van a hacer uso de los recursos que les otorga la ley “para ver si se puede revocar lo relativo a la detención”, tomando en cuenta que padece una enfermedad crónica.

Al concluir la audiencia, Anaya salió de la sala custodiado por varios policías, pero ahora ya vestía camiseta y pantalón blanco, la ropa que usan los reos.

Anaya fue arrestado por la policía el 10 de junio y sus abogados han denunciado la violación de sus derechos, por lo que recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia que aceptó parcialmente un recurso de hábeas corpus. Este recurso protege el derecho a la integridad de las personas detenidas y funciona como una garantía para asegurar que nadie sea privado de su libertad arbitrariamente.

El defensor de Anaya, Jaime Quintanilla, sostiene que como al abogado se lo acusa de un delito común debió haber sido puesto a disposición de la justicia a las 72 horas de su arresto. La audiencia del martes era la primera vez en que el abogado era puesto ante un juez tras 14 días desde su detención.

La Constitución salvadoreña indica que todo detenido debe comparecer ante un juez en esas 72 primeras horas, pero ese plazo puede extenderse a 15 días según el régimen de excepción vigente desde hace más de tres años dispuesto por el gobierno para combatir a las pandillas.

Según Quintanilla, el delito presuntamente cometido por Anaya no está contemplado en ese régimen de excepción.

La Fiscalía General de la República lo acusa de un presunto delito de lavado de activos entre 2015 y 2024 y ha solicitado a un juzgado de San Salvador que el caso pase a la etapa de instrucción y que el imputado permanezca en prisión preventiva.

El arresto de Anaya es la medida más reciente de lo que los observadores califican como una ola de represión contra la disidencia por parte del gobierno de Bukele.

Quintanilla, que habló con los periodistas durante un receso de la audiencia, explicó que no podía dar mayores detalles de lo ocurrido en la sala ya que el caso tiene reserva total, pero dijo que hubo intervención de los fiscales, que formularon los cargos, y de los defensores y al final la jueza le concedió la palabra a Anaya.

“Él (Anaya) manifestó obviamente lo que ha padecido en su situación de detención, lo que le ha pasado y cosas propiamente del proceso que no se pueden contar”, dijo Quintanilla.

El defensor afirmó que el cuadro clínico de Anaya es crítico y lo atribuyó al “hacinamiento y estar encerrado”. Dijo que Anaya padece una enfermedad crónica de la que no dio detalles.

Anaya, que vestía una camisa blanca y pantalón oscuro, saludó a los periodistas con las manos esposadas pegadas al pecho y con un movimiento de cabeza al salir de la audiencia durante un receso.