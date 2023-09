Abandonan a mujeres trabajadoras a su suerte contra acosadores sexuales, denuncian

CHRISTCHURCH, Nueva Zelanda.- Los vientos aullantes y la oscuridad perpetua del invierno antártico estaban disminuyendo a una primavera helada cuando la mecánica Liz Monahon en la estación McMurdo agarró un martillo.

Si los que estaban a cargo no iban a protegerla del hombre que temía que la matara, pensó, necesitaba protegerse. No era como si pudiera escapar. Todos estaban atrapados allí juntos en el hielo.

Así que mantuvo el martillo con ella en todo momento, ya sea enroscado en su mono Carhartt o metido en su sostén deportivo.

“Si se acercaba a mí, iba a empezar a golpearlo”, dice Monahon. “Decidí que iba a sobrevivir”.

Monahon, de 35 años, es una de las muchas mujeres que dicen que el ambiente aislado y la cultura machista en el centro de investigación de Estados Unidos en la Antártida han permitido que florezca el acoso y la agresión sexual.

La Fundación Nacional de Ciencias, la agencia federal que supervisa el Programa Antártico de Estados Unidos, publicó un informe en 2022 en el que el 59% de las mujeres dijeron que habían sufrido acoso o asalto mientras estaban en el hielo, y el 72% de las mujeres dijeron que tal comportamiento era un problema en la Antártida.

Pero el problema va más allá del acoso, encontró The Associated Press. Al revisar los registros judiciales y las comunicaciones internas, y en entrevistas con más de una docena de empleados actuales y anteriores, la AP descubrió un patrón de mujeres que dijeron que sus reclamos de acoso o agresión fueron minimizados por sus empleadores, lo que a menudo llevó a que ellas u otras estuvieran en mayor peligro.

En un caso, una mujer que informó que un colega la había manoseado fue obligada a trabajar junto a él nuevamente. En otro, una mujer que le dijo a su empleador que había sido agredida sexualmente fue despedida más tarde. Otra mujer dijo que los jefes de la base redujeron sus acusaciones de violación a acoso. La AP generalmente no identifica a quienes dicen haber sido agredidos sexualmente a menos que se identifiquen públicamente.

Las denuncias de violencia no se detuvieron con el informe de la NSF. Cinco meses después de su lanzamiento, una mujer en McMurdo le dijo a un alguacil adjunto de los Estados Unidos que su colega Stephen Bieneman la inmovilizó y le puso su espinilla sobre la garganta durante aproximadamente un minuto mientras ella trataba desesperadamente de comunicar que no podía respirar.

Bieneman se declaró inocente de un delito menor de asalto. Fue despedido y enviado de regreso a Estados Unidos, según documentos judiciales, y su juicio está programado para noviembre. Su abogado, Birney Bervar, dijo en un correo electrónico a la AP que fue un “juego de caballos” iniciado por la mujer y que la evidencia no respaldaba “un asalto de la naturaleza y el grado que ella describió”.

El informe de NSF desencadenó una investigación del Congreso. En una respuesta escrita al Congreso que se contradice con sus propios correos electrónicos, Leidos, el contratista principal, dijo que recibió “cero acusaciones” de agresión sexual en la Antártida durante los cinco años que terminaron en abril de 2022.

Kathleen Naeher, directora de operaciones del grupo civil de Leidos, dijo a un comité del Congreso en diciembre que instalarían mirillas en las puertas de los dormitorios, limitarían el acceso a las llaves maestras que podrían abrir varias habitaciones y darían a los equipos en el campo un teléfono satelital adicional.

El representante Mike García, republicano de California, dijo que las soluciones propuestas lo dejaron atónito.

“Esto debería haberse hecho antes de enviar a alguien a la Antártida”, dijo en la audiencia.

Monahon y todos menos uno de los trabajadores citados en esta historia están hablando públicamente por primera vez. Atrapadas en uno de los lugares más remotos de la Tierra, las mujeres dicen que se vieron obligadas a valerse por sí mismas.

“Nadie estaba allí para salvarme excepto yo”, dice Monahon. “Y eso fue lo que fue tan aterrador”.

Monahon cree que solo escapó del daño físico en la Antártida debido a sus colegas, no a la gerencia.

Conoció a Zak Buckingham en 2021 en un hotel en Christchurch, Nueva Zelanda, donde los trabajadores de McMurdo estaban en cuarentena contra COVID-19 antes de ir a la Antártida. Sería la segunda temporada de Monahon en la Antártida, un lugar que la había fascinado desde su infancia a medio mundo de distancia, en el norte del estado de Nueva York.

En el hotel, dice Monahon, los colegas masculinos que la molestaron a ella y a un amigo retrocedieron cuando Buckingham, un plomero y boxeador aficionado de Auckland, Nueva Zelanda, se sentó con ellos.

Buckingham, ahora de 36 años, era intimidante y un poco salvaje, pero divertido y encantador. Una noche, dice Monahon, ella y Buckingham se conectaron.

Lo que Monahon no sabía era que Buckingham tenía un historial de lo que un juez describió como delitos relacionados con el alcohol en Nueva Zelanda.

Tres meses antes del despliegue, Buckingham violó una orden de protección emitida por su ex pareja y la madre de sus tres hijos, según los registros judiciales que la AP obtuvo después de presentar una petición a un juez de Nueva Zelanda. Le había enviado un mensaje de texto a su ex pareja exigiendo sexo oral. Ella le dijo que dejara de ser inapropiado.

“No, no dejaré de ser inapropiado”, respondió, y exigió sexo oral nuevamente, según los hallazgos del juez. Ella nuevamente le dijo que se detuviera. Él respondió, según los registros: “Tienes que ser f—– como una puta”.

Una semana después, le envió 18 mensajes de texto, según muestran los registros judiciales. Ella le advirtió que llamaría a la policía.

“Continúa amenazándome y tendrás que hacerlo”, respondió.

La antigua capa de hielo y la lejanía de la Antártida la hacen ideal para los científicos que estudian todo, desde los primeros momentos del universo hasta los cambios en el clima del planeta.

La población en McMurdo, el centro de operaciones en Estados Unidos, generalmente aumenta de 200-300 en el invierno austral a más de 1,000 en el verano. Por lo general, alrededor del 70% son hombres.

Financiado y supervisado por la NSF, el Programa Antártico de los Estados Unidos está dirigido por una maraña de contratistas y subcontratistas, con miles de millones de dólares en juego. Desde 2017, Leidos ha mantenido el contrato principal, ahora valorado en más de $ 200 millones por año. El subcontratista PAE, que emplea a muchos de los trabajadores de la base, fue comprado el año pasado por el gigante de servicios gubernamentales Amentum.

No hay presencia policial ni cárcel en McMurdo, y la policía recae en un alguacil adjunto juramentado en el lugar.

Buckingham fue contratado por PAE. Amentum no respondió a las preguntas de la AP. La vicepresidenta senior de Leidos, Melissa Lee Dueñas, dijo que realiza verificaciones de antecedentes de todos sus empleados.

“Nuestra postura sobre el acoso o la agresión sexual no podría ser más clara: tenemos tolerancia cero para tal comportamiento”, dijo Dueñas en un correo electrónico. Cada caso se investiga a fondo”.

La NSF y Leidos se negaron a responder preguntas sobre Buckingham u otros casos. Leidos dijo que compartir detalles específicos no siempre fue apropiado o útil.

La NSF dijo a la AP que mejoró la seguridad en la Antártida el año pasado. La agencia ahora requiere que Leidos informe de inmediato cualquier incidente significativo de salud y seguridad, incluida la agresión sexual y el acoso, dijo en un comunicado. La NSF dijo que también creó una oficina para tratar tales quejas, proporcionó un defensor confidencial de las víctimas y estableció una línea de ayuda las 24 horas.

En el hielo, con opciones limitadas para socializar, muchos se dirigen a uno de los dos bares principales de McMurdo: Southern Exposure o Gallagher’s.

Tampoco tienen ventanas, dicen los trabajadores, y huelen a olor corporal y décadas de cerveza rancia que se ha filtrado en el piso. En el verano, cuando el sol brilla toda la noche, la gente sale de los bares y queda deslumbrada por la luz.

Una noche en Southern Exposure, dijo Monahon a la AP, Buckingham comenzó a reírse con sus amigos sobre quién se iba a acostar con ella y su amiga. Lo siguiente, estaba frente a frente con otro hombre, dice ella. Buckingham, contactado por teléfono en Nueva Zelanda, declinó hacer comentarios y colgó.

Monahon dice que le dijo repetidamente a Buckingham que no quería hablar con él. Poco después, escuchó que Buckingham estaba enojado con ella.

Preocupada, dice, le dijo a recursos humanos de PAE que temía por su seguridad. No tomaron ninguna medida. Una semana después, Buckingham corrió hacia ella en casa de Gallagher, temblando de ira, gritando y amenazándola, dice.

“Has estado hablando — de mi madre”, le gritó, dice ella, dejándola desconcertada. “Las personas que hablan — de mi madre merecen morir”.

Monahon dice que estaba conmocionada hasta la médula. “A los soplones les darán puntos de sutura”, dice que Buckingham gruñó mientras otros intervenían.

Cameron Dailey-Ruddy, quien fue barman en Gallagher’s, fue testigo de la conmoción. Ordenó a todos menos a Monahon que se fueran y llamó al 911, que conecta con la estación de bomberos. Del despachador, Dailey-Ruddy obtuvo los números del gerente de la estación Leidos y del representante de recursos humanos de PAE y les pidió que fueran al bar.

“Era una especie de secreto a voces en ese momento que ese tipo la había estado acosando”, dijo Dailey-Ruddy. Agregó que Buckingham estaba en los bares la mayoría de las noches, a veces bebía en áreas públicas y acosaba a las mujeres.

Monahon dice que los gerentes la llevaron a una habitación secreta y le dijeron que podía faltar al trabajo al día siguiente.

Fue la última vez que se sentiría apoyada por la gerencia.

Después de una noche en su nueva habitación, Monahon se reunió con la representante de recursos humanos de PAE, Michelle Izzi.

Monahon afirma que Izzi la disuadió de informar lo sucedido al alguacil adjunto de los Estados Unidos, en parte porque crearía dolores de cabeza jurisdiccionales e incluso un problema internacional, ya que Buckingham era ciudadana de Nueva Zelanda. Monahon también dice que Izzi le dijo que necesitaba considerar cuidadosamente cómo la presentación de cargos podría afectarla personalmente e impactar todo el Programa Antártico de los Estados Unidos.

En una reunión grabada posterior, Izzi negó haber desalentado a Monahon y dijo que de hecho le había ordenado que llamara al mariscal. Izzi no respondió a las solicitudes de comentarios de la AP.

La noche siguiente, dice Dailey-Ruddy, Buckingham estaba de vuelta en el bar. La noche siguiente, según otra persona familiarizada con la situación, Buckingham tuvo un altercado físico con otro hombre.

Dailey-Ruddy no se sorprendió por la falta de acción contra Buckingham.

“Parecía normal en términos de cultura, acoso sexual y cómo se abordaba la seguridad de las mujeres en la estación”, dice.

Mientras tanto, Monahon había tomado el martillo del maquinista para defenderse. En una declaración al departamento de recursos humanos de PAE, escribió: “Zak Buckingham es un peligro para mí. Me ha amenazado la vida. Él es capaz de lastimarme y quiere lastimarme. … He estado viviendo con miedo durante los últimos dos días”.

Con sus empleadores sin hacer nada para abordar sus preocupaciones, el jefe inmediato y los compañeros de trabajo de Monahón idearon su propio plan, según dos empleados familiarizados con la situación.

A Monahon se le dijo que empacara sus maletas, y a la mañana siguiente se unió a un grupo que intentaba navegar por una ruta segura a través del hielo marino durante ocho días para reabastecer a un pequeño puesto avanzado de los Estados Unidos. El cruce es arriesgado porque el hielo puede desmoronarse en la primavera.

“Para protegerla, la pusieron en una situación peligrosa”, dijo Wes Thurmann, un supervisor del departamento de bomberos que había trabajado en la Antártida todos los años desde 2012.

Pero todos sintieron que era más seguro que ella permaneciera en McMurdo.

Thurmann, quien también fue notificado cuando Dailey-Ruddy llamó al 911, dice que conoció la cultura misógina de McMurdo cuando un grupo de hombres recitó una lista de mujeres que consideraban objetivos para el sexo. A menudo, dice Thurmann, la NSF y los contratistas antárticos culparon de tal comportamiento al alcohol.

Pero los jefes no prohibirían el alcohol, dice, porque haría que los despliegues fueran menos atractivos.

La crisis de Monahón en el hielo no fue una anomalía. En noviembre de 2019, otro incidente que involucró a un trabajador de alimentos empujó a la NSF a iniciar su investigación. La trabajadora de alimentos no respondió a una solicitud de comentarios, pero su caso se describe en correos electrónicos internos obtenidos por la AP.

La mujer le dijo a sus jefes que había sido agredida sexualmente por un compañero de trabajo. Su actuación fue criticada posteriormente por un supervisor, que también era la novia del hombre acusado. Dos meses después, fue despedida.

Muchos de los colegas de la mujer estaban indignados. Julie Grundberg, entonces gerente de área de McMurdo para Leidos, envió repetidamente sus preocupaciones por correo electrónico a sus superiores en Denver.

“El hecho de que no hayamos salido con algún tipo de declaración pública está haciendo que la comunidad confíe aún menos en nuestra organización”, escribió Grundberg.

El supervisor Ethan Norris respondió: “Necesitamos su ayuda para mantener la calma y ser una parte neutral, ya que solo tiene un lado de la historia en este momento”.

Norris no respondió a una solicitud de comentarios de la AP.

El caso llevó a algunas de las mujeres a formar su propio grupo de apoyo, Ice Allies. Más de 300 personas firmaron una petición pidiendo mejores sistemas para manejar las agresiones sexuales.

El mayordomo de alimentos resolvió una demanda por despido injustificado por una cantidad no revelada, dijeron personas familiarizadas con la situación a la AP. Leidos luego despidió a Grundberg, en una medida que muchos trabajadores creen que fue una represalia.

Otra mayordoma de alimentos, Jennifer Sorensen, dijo a la AP que fue violada en McMurdo en 2015. Inicialmente, ella no se lo dijo a nadie.

“En la estación, no tenía ningún defensor que hablara en nombre de mis necesidades y protección, ninguna cárcel que me protegiera de mi violador, y ningún conocimiento de ningún personal policial actual”, dijo Sorensen en un relato escrito a la AP.

Todavía atormentado 21 meses después, Sorensen escribió al empleador del hombre, GHG Corp., sobre lo que había sucedido. GHG luego respondió que había investigado sus reclamos con Leidos y que no volvería a contratar al hombre.

“Hemos llegado a la conclusión de que usted fue víctima de acoso sexual”, escribió el presidente de GHG, Joseph Willhelm.

Sorensen dice que fue vergonzoso que GHG y Leidos degradaran lo que ella dice que era violación a acoso. GHG no respondió a una solicitud de comentarios. Sorensen también contactó al FBI, que no presentó cargos penales y se negó a revelar detalles de su investigación a la AP.

Britt Barquist, quien trabajó como capataz del departamento de combustible, dijo a la AP que estaba asistiendo a una sesión informativa de seguridad con compañeros de trabajo en 2017 cuando un hombre en un puesto de alto nivel se metió debajo de la mesa y le apretó la parte superior de la pierna.

“Era una mano persistente en el interior de mi muslo, lo más cerca que puedes llegar a agarrar mi entrepierna real”, dice Barquist.

Su jefe en ese momento, Chad Goodale, dijo a la AP que vio lo que sucedió y llamó a su supervisor. Dijo que el resultado fue que el hombre fue sacado de un proyecto conjunto y se le dijo que evitara el contacto con Barquist. Sin embargo, al regresar a la Antártida en 2021, dice Barquist, se vio obligada a trabajar con el hombre nuevamente.

“Fue humillante. Y horrible”, dice. “Trataría de no hacer contacto visual con él, o reconocerlo en absoluto. … Hacia el final, él me hablaba de cosas, y yo solo quería vomitar”.

Cuando Barquist regresó a la Antártida el año pasado, tomó un trabajo como cocinera, trabajando junto a su esposo en un pequeño campamento satélite en lugar de en McMurdo.

“Ojalá hubiera estado más protegida”, dice.

Poco antes de que Monahon regresara de su expedición, Buckingham fue llevada a un avión para ir a casa temprano. La mujer que normalmente lleva a la gente al aeródromo se negó a transportarlo.

“Con mi supervisor, decidimos que no es seguro, y la gerencia de la estación puede expulsarlo ellos mismos”, dice Rebecca Henderson.

Izzi, representante de recursos humanos de PAE, llamó a Monahon a una reunión. La superiora de Izzi, Holly Newman, estaba hablando por teléfono en Denver. Monahon grabó la conversación.

“La investigación se completó. Tomamos las medidas apropiadas”, dice Newman en la grabación. Ella no especifica qué acción se tomó aparte de decir que la persona ya no estaba en el hielo. Ella agrega que a veces reciben informes que no son ciertos.

Newman no pudo ser contactado para hacer comentarios.

En la grabación, Newman luego dice que los problemas con el alcohol y las personas que “lastiman a otras personas” han estado ocurriendo en la Antártida desde “mucho antes” de que visitó por primera vez en 2015.

“¿Por qué sucede? ¿Por qué no se detiene?” Newman pregunta. “Esas son grandes preguntas y realmente no hay ninguna respuesta en la que me siento que sea satisfactoria todavía”.

En marzo de 2022, Buckingham fue sentenciado a 100 horas de servicio comunitario y 10 meses de supervisión después de declararse culpable de dos cargos de violar una orden de protección para su ex pareja.

“Esto es … la primera vez que ha comparecido ante el tribunal por cualquier delito de esta naturaleza”, concluyó el juez Kevin Glubb. “Tiene que ser el último, Sr. Buckingham, ¿entiende eso? Vuelves de nuevo, todas las apuestas están apagadas”.

Buckingham nunca enfrentó ninguna acción legal o consecuencias por lo que Monahon dijo que sucedió en la Antártida. Ahora vive en Nueva Zelanda.

Monahon espera que su historia impulse a los contratistas en la Antártida a enfrentar una mayor responsabilidad. Y quiere que la NSF haga más que reemplazar potencialmente a Leidos como contratista principal cuando su contrato expire en 2025.

“¿Qué van a hacer para asegurarse de que este próximo contratista no haga lo mismo?”, pregunta.

Monahon estaba decidido a seguir trabajando en la Antártida y regresó en 2022, pero ha decidido saltarse esta temporada.

“Es esa mentalidad de no dejarlos ganar”, dice. “Pero creo que están ganando en este momento”.