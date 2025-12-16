Aaron Rodgers y Steelers vencen 28-15 a Dolphins y lideran la AFC Norte

DK Metcalf (4), wide receiver de los Steelers de Pittsburgh, evito ser derribado por Jack Jones (23) y Jordyn Brooks (20), de los Dolphins de Miami, mientras Marquez Valdes-Scantling (11) celebra el touchdown en la segunda mitad del partido de la NFL el lunes 15 de diciembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers pasó para 224 yardas y dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh vencieron 28-15 a los Dolphins de Miami el lunes por la noche para mantenerse en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pittsburgh (8-6) ganó su segundo juego consecutivo —y el vigésimo tercero seguido en casa durante el espectáculo de lunes por la noche de la NFL— al superar a Miami (6-8) en los últimos 35 minutos.

Connor Heyward culminó una larga serie al final de la primera mitad al cruzar la línea de gol con un empujón para darle la ventaja a los Steelers. Rodgers añadió pases de anotación en el tercer cuarto de 19 yardas a Marquez Valdes-Scantling y de 28 a DK Metcalf.

Rodgers conectó 23 de 27 pases en el gélido Acrisure Stadium. El jugador de 42 años se sintió como en casa con las luces encendidas y las temperaturas en los grados bajo cero durante una noche que parecía un regreso a sus mejores tiempos en Green Bay.

Aunque esos días ya pasaron, Rodgers está jugando fútbol americano significativo en diciembre, que es todo lo que realmente quería cuando decidió en junio regresar para su temporada 21. El segundo jugador más viejo de la NFL (gracias al improbable regreso de Philip Rivers para Indianápolis) tuvo mucha ayuda del corredor Kenneth Gainwell, quien terminó con 126 yardas totales.

Miami vio desaparecer sus escasas esperanzas de playoffs en el frío cuando su racha de cuatro victorias consecutivas se rompió. Los Dolphins se prepararon practicando en la nieve en la cercana Universidad Robert Morris el domingo, pero no les sirvió de mucho.

Tagovailoa completó 22 de 28 pases para 254 yardas con dos touchdowns en tiempo basura a Darren Waller y su decimoquinta intercepción, líder de la NFL. Da’Von Achane, quien había impulsado la recuperación de Miami de un inicio de 1-6, corrió para 60 yardas y atrapó seis pases para 68 más, pero fue un factor nulo durante la parte media del juego, cuando los Steelers anotaron touchdowns en cuatro posesiones consecutivas para permanecer invictos en casa los lunes por la noche desde 1992.