A punto de iniciar la magia navideña en Nuevo Laredo

Falta poco para el “Viveros Mágico 2025” y del tradicional Encendido del Pino Navideño

El Gobierno Municipal invita a la comunidad a vivir juntos este emocionante momento y ser parte del encendido del pino. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a todas las familias que ya falta muy poco para disfrutar de la gran inauguración del “Viveros Mágico 2025” y del tradicional Encendido del Pino Navideño, eventos que darán inicio oficialmente a la temporada navideña en la ciudad.

La celebración tendrá lugar este martes 3 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Parque Viveros, donde niñas, niños y adultos podrán maravillarse con más de 200 figuras navideñas iluminadas con más de 200 mil luces LED, que transformarán este espacio en un escenario lleno de color, alegría y espíritu festivo.

El programa incluirá los espectáculos de “Beto y Sus Amigos” y el show navideño “Las Guerreras K-Pop Christmas Live”, que llenarán la noche de música, diversión y energía para toda la familia.

El Gobierno Municipal invita a la comunidad a vivir juntos este emocionante momento y ser parte del encendido del pino, una tradición que fortalece la convivencia, impulsa el disfrute de espacios públicos seguros y celebra el espíritu navideño que une a las familias neolaredenses.

La entrada es completamente gratuita.

