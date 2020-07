A Chiquis Rivera también la alcanzó el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Chiquis Rivera reveló que dio positivo al coronavirus, al igual que su pareja, Lorenzo Méndez.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la hija de Jenni Rivera contó que se realizó por tercera vez la prueba de la enfermedad, y que en las dos anteriores había dado negativo, reportó Infobae.

“Yo la verdad me he sentido muy bien; sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo”, comentó.

“Sólo me siento un poquito rara. No me saben mucho las cosas, pero estoy bien; ahorita me veo así porque no me maquillé y no me peiné”.

La artista contó que en esta tercera ocasión decidió hacerse la prueba en dos lugares distintos, y en ambos resultados dio positivo.

“Esta vez me lo hice en dos lugares diferentes no’más para estar segura, y los dos llegaron positivos el día de hoy, así que como les digo: me siento bien, no tengo nada de calentura gracias a Dios”, añadió.

“Esto sí es real. La verdad nunca pensé que me iba a dar porque uno toma las precauciones: me pongo los guantes, el cubrebocas, sanitizamos todo el tiempo. Lorenzo también dio positivo y la verdad de las cosas es que cuando yo vi a Lorenzo, a él ya le dolía la garganta, y luego me agarró de besos porque me extrañaba”.

La intérprete aseguró que se ha mantenido en constante hidratación y ha tomado una ingesta diaria de vitamina C para tratar de contrarrestar el virus.

“Me voy a quedar en casa 14 días. La verdad sí me da un poco de tristeza porque sí quería ir a trabajar”, expresó.