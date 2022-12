49ers no consideran a Garoppolo para los playoffs

En foto del domingo 27 de noviembre del 2022, el quarterback de los 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo celebra después de que su equipo superó a los Saints de Nueva Orleans. El miércoles 7 de diciembre del 2022, los 49ers recibieron la buena noticia de que Garoppolo no necesitará cirugía en la fractura de pie, pero no están pensando en tenerlo de vuelta en la postemporada. (AP Foto/Jed Jacobsohn)

SANTA CLARA, California, EE.UU.— Los 49ers de San Francisco no están considerando la posibilidad de tener de vuelta al quarterback Jimmy Garoppolo en la postemporada tras recibir la favorable noticia de que no requerirá cirugía en la fractura en su pie izquierdo.

“Hay esa pequeña posibilidad de que esté en los playoffs o algo”, indicó el entrenador Kyle Shanahan. “Pero es sólo una pequeña posibilidad. No me siento optimista sobre eso. Pero no lo descartaron”.

Garoppolo se fracturó el pie en el primer periodo del encuentro del domingo ante los Dolphins de Miami y temían que hubiera sufrido una lesión de Lisfranc, que requeriría cirugía y lo dejaría fuera meses.

Otras pruebas descartaron esa lesión y revelaron que no hay daño al ligamento por lo que el calendario para que Garoppolo se recupere es de siete a ocho semanas.

Aunque podría estar sano para la segunda o tercera semana de los playoffs, Shanahan reconoció que le tomará más tiempo estar listo para jugar como quarterback otra vez.

“Sé que es una lesión seria y que posiblemente lo dejará fuera un año”, aseguró. “Es una gran noticia que no hay daño en el ligamento o nada, entonces estará bien una vez que sane el hueso”.

Los compañeros de Garoppolo estaban contentos de que no es una seria lesión y que el quarterback no requerirá otro receso de temporada de rehabilitación como en el 2019 tras su operación de rodilla o el año pasado con la operación de hombro.

Pero no están pensando que tendrán a Garoppolo de vuelta en la postemporada.

“Más que nada, estoy feliz por Jimmy”, reconoció el linebacker Fred Warner. “Es una gran diferencia en términos de recuperación y rehabilitación. El hecho de que no tenga que lidiar con eso es importante para él. Estoy más que nada preocupado por él. No hay prisa”.