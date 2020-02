14 de Febrero, día para fortalecer la amistad

NUEVO LAREDO, TAM.- El 14 de febrero es una fecha para fomentar y promover el amor y la amistad hacia una persona querida, aunque hoy en día un sector está más enfocado a fines comerciales.

A pesar del paso de los años, la familia sigue siendo el mejor escenario para promover el amor, sin embargo, se ha vendido este día como exclusivo para las parejas, dejando de lado la importancia de aprovechar la oportunidad de compartir con todos los seres queridos.

En un sondeo realizado por este matutino, la mayoría de las personas manifestaron que este día es para inculcar el sentimiento de amor y cariño hacia las personas que quieres, ya sea pareja, amigos o familia, argumentando que el 14 de febrero, es una fecha apropiada para recordar el valor que representa el amor y la amistad en las personas.

Para Gladys Castillo de 18 años, el Día de Amor y la Amistad es un día en que las personas pueden celebrar junto a sus seres queridos todos los buenos momentos que han pasado, regalar detalles a personas que quieres y aprecias en tu vida y estar en paz con uno mismo por estar rodeado de gente que te quiere.

“No soy alguien a la que le gustan mucho los regalos, pero si me fueran a regalar algo me gustaría que fuera maquillaje, aunque no creo que el tamaño de un regalo defina el amor que le tienes a alguien, más que con objetos, con acciones, palabras y buenos momentos puede demostrarse mucho el amor que se tiene la gente mutuamente”, expresó la joven quien dijo que ese día estará con su familia.

Por su parte, Guadalupe Avilés de 49 años manifestó que este es un día de convivio con los amigos y familia para recordar el cariño que se tienen entre las personas que más quieres.

“Durante este día convivo con mi familia, nos regalamos algunos pequeños detalles como paletas y chocolates, a mí me gustaría que me regalaran un pastel, yo le voy a regalar un perfume a mi mejor amiga”, aseguró la señora.

Guadalupe Rivas de 33 años comentó que para ella el Día del Amor y la Amistad es compartir y festejar con las personas que amas y quieres, independientemente que reciba un detalle o regalo.

“Para mí estar en familia o con amigos es lo mejor, pero sí me gustaría que mi esposo me regalara un chocolate y un arreglo de rosas, yo le quiero regalar un perfume y un 24 de cerveza”, dijo Rivas quien estaba acompañada por su esposo Azareel Chontal y su pequeño hijo del mismo nombre.

Para Cinthia Ovando Estrada de 28 años, lo más importante de este día es pasarla con la gente que uno quiere, los regalos no son importantes, pues existe mucha mercadotecnia para que la gente compre algún obsequio.

“Me da igual si me dan regalo, pero si mi pareja me diera me gustaría unas fl ores, yo le voy a regalar un perfume a mi novio y pues vamos a salir a comer”, señaló la joven.

Cabe destacar que la historia del Día de San Valentín comienza en el siglo III cuando San Valentín, un sacerdote cristiano que ejercía en Roma. En ese momento Roma era gobernada por el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios, por entender

que los soldados sin familia eran mejores, ya que tenían menos ataduras.

San Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados de ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados.

La fecha de celebración del 14 de febrero fue establecida por el Papa Gelasio entre los años 496 y 498 después de Cristo, para honrar a San Valentín.