Oxxo Gas se prepara para vender gasolina

NUEVO LAREDO, TAM.- Previendo la liberación de las gasolinas en México para 2017, Fomento Económico Mexicano S.A., Femsa, se prepara para distribuir combustible a los automotores en Nuevo Laredo.

Para tal efecto prepara la incursión de su marca Oxxo Gas en la frontera norte, al adquirir dos gasolineras de la Zona Centro en este municipio.

“Las compró Oxxo Gas y están en el proceso de cambiar razón social y todo eso. En realidad no es un cambio muy fuerte; es solo el nombre. La gasolina se la siguen comprando a Pemex”, afirmó el vocero de Petróleos Mexicanos.

Es esta la razón por la que desde hace aproximadamente 15 días dejó de operar el centro de distribución de Maclovio Herrera y Leandro Valle. Lo mismo ocurrió este jueves con la situada en Guerrero y Guatemala, que sin previo aviso cortó el suministro tomando por sorpresa a los automovilistas.

Despachadores de esa sucursal se presentaron a laborar normalmente, permaneciendo afuera de las instalaciones al igual que el personal administrativo que no tuvo acceso a su centro de trabajo.

“Es un cambio de administración nada más, pero sí hay gasolina. Esto no tiene nada que ver con desabasto”, afirmó el encargado de la oficina.

MALA ADMINISTRACIÓN

Este año cuatro gasolineras de la ciudad propiedad de empresarios foráneos, fueron puestas en venta por bajos ingresos y mala administración, afirmó José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

Se trata de las que se ubican en el Kilómetro 15 de la Carretera Nacional; Reforma y López de Lara; Paseo de la Cañada y Reforma; y la de Monterrey y Anáhuac.

“Como son de fuera no tienen la atención adecuada y no venden por lo mismo, porque no las están atendiendo bien, me imagino que es por eso”, señaló.

MÁS BARATA

En julio de este año Oxxo Gas presentó su primera gasolinera de marca propia, cuyo modelo de negocio incluirpa la distribución de gasolina con litros de a litro y precios más bajos a los de Pemex.

-En cinco años FEMSA planea tener cerca de 500 gasolineras de su marca Oxxo Gas en el país, lo cual va a representar más que duplicar las 227 franquicias compradas a Pemex en 2015.

-Con 5 mil empleados en México, Oxxo Gas asegura ser un negocio estratégico para FEMSA que buscará complementar a las tiendas de conveniencia.

-Hasta junio de este año, Oxxo Gas ha inaugurado 28 nuevas gasolineras y le restan otros 22 puntos adicionales por abrir como mínimo.

-En 2015, Oxxo Gas ingresó cerca de 18 mil millones de pesos y representó 6% de los ingresos de FEMSA a nivel consolidado.