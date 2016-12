Erigen en China estatua de pollo gigante inspirado en Trump

BEIJING.- Una estatua de más de 10 metros de altura de un pollo gigante con atributos que lo asemejan al presidente electo estadounidense, Donald Trump, fue inaugurada en la ciudad china de Taiyuan, según mostraron fotos publicadas por el oficial Diario del Pueblo.

El animal, parte de una campaña publicitaria de un popular centro comercial, tiene el mismo pelo rubio característico del magnate, y sus alas, convertidas en manos, hacen dos gestos que el político estadounidense hace con frecuencia en actos públicos (señalar al cielo y formar un círculo con el índice y el pulgar).

El diseñador de la estatua, con la que el shopping quiere dar la bienvenida al Año Nuevo del Gallo (que comienza el 28 de enero), reconoció que el republicano fue la inspiración para su obra.

#China A giant rooster figure, sporting a Donald Trump hairstyle, has popped up outside a shopping mall in downtown Taiyuan. pic.twitter.com/6hRNkagJjy

— Nepareizais (@Nepareizais) 27 de diciembre de 2016