‘Zeta’ se debilita a tormenta tropical en su paso por el sur de EU

Los clientes del Golden Nugget Biloxi Casino and Resort en Biloxi, Mississippi, observan la marejada ciclónica que inunda el primer piso de su estacionamiento, la noche del miércoles 28 de octubre de 2020, cuando el huracán Zeta tocó tierra en la costa del Golfo de Mississippi . [Lukas Flippo /The Sun Herald via AP]