Zapatillas rubí protagonizan exposición del Museo de la Academia

Allí, los zapatos de Dorothy, usados por Judy Garland, están ahora en exhibición como parte de una extensa muestra sobre la historia del color en el cine. Es una historia en la que las zapatillas de lentejuelas juegan un papel clave.

Mientras que la novela de 1900 de Frank L. Baum los describía como plateados, los cineastas en 1939 querían incorporar tanto color como fuera posible en la escena donde Dorothy pasa del tono sepia de Kansas al color brillante de la Tierra de Oz, donde Glinda le da los zapatos de la Bruja Mala del Este. En realidad servían para mostrar una nueva tecnología: el Technicolor.

La exposición, “Color in Motion: Chromatic Explorations of Cinema” (Color en Movimiento: Exploraciones Cromáticas del Cine), que estará abierta hasta el 13 de julio, es oportuna no sólo por todo lo relacionado con Oz.

También destaca el papel no reconocido que las mujeres jugaron en el desarrollo del color en Hollywood, no sólo en pantalla, sino fuera de ella, donde trabajos intensivos como el coloreado a mano y el estarcido les dieron un punto de apoyo en una industria dominada por hombres.

También hay una instalación interactiva y caprichosa donde tu propio cuerpo crea explosiones cinematográficas de color, en el momento.

A continuación, algunos puntos destacados de la exposición:

Los famosos zapatos

Esas relucientes zapatillas comenzaron su vida como bombas de seda blanca. El diseñador de vestuario de “The Wizard of Oz” (“El mago de Oz”), Adrian (conocido por su primer nombre), las tiñó de rojo y las adornó con casi 5.000 lentejuelas.

Uno de los cuatro pares conocidos que se usaron para la película que aún existen, fueron incorporados a la colección del museo con gran alarde y ayuda de luminarias como Leonardo DiCaprio, y se exhibieron cuando se inauguró en septiembre de 2021.

“Sin duda, son uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestra colección”, dice Jessica Niebel, curadora de la muestra de color. “Desde que los retiramos, hemos recibido comentarios regulares de los visitantes que piden ver las zapatillas rojo rubí de nuevo en exhibición. Esta fue la oportunidad perfecta”.

Los zapatos son plateados tanto en la novela de 1900 de Baum como en el libro de 1995 de Gregory Maguire “Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West” (“Wicked: memorias de una bruja mala”), en el que se basan el espectáculo de Broadway y la película.

Otros zapatos rojos importantes

Nueve años después de “The Wizard of Oz”, otra película puso un par de zapatos rojos en el centro de atención. Eran zapatillas de ballet, y la película, apropiadamente, era “The Red Shoes” (”Las zapatillas rojas”).

Relata la triste historia de una joven bailarina obligada a elegir entre su carrera y un romance, dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger y protagonizada por Moira Shearer, una bailarina de la vida real. Su trágica secuencia de danza de 17 minutos cuenta una historia dentro de una historia: una joven que baila con las zapatillas rojas hasta que muere.

Los curadores colocaron estas preciadas zapatillas de punta rojas en el centro porque, dice Niebel, “The Red Shoes” destacan tanto la naturaleza mágica del rojo como el papel que juega el color en la expresión del movimiento físico a través de la danza.

Conmovedoramente, las zapatillas de punta no están perfectas, sino gastadas, al igual que el vestido blanco del personaje se vuelve gris y sucio a medida que es consumida gradualmente.

Color donde no lo esperas: Las películas mudas eran en blanco y negro

Bueno, no, en realidad. En esta galería, extractos de películas mudas muestran que muchas estaban en color. “En la década de 1920, la mayoría de las películas, 80-90%, pensamos, estaban en color”, dice Niebel. “Solo se volvieron en blanco y negro con la llegada del sonido”.

Antes de eso, la mayoría de las películas eran teñidas y tonificadas, dicen los curadores, lo que significa que toda una película se sumerge en un color, a menudo brillante como el amarillo, rosa, rojo o azul.

La complicada historia de las “líderes” de Hollywood

Otra sección describe un fenómeno del que muchos no saben nada: las líderes. Estas eran mujeres que aparecían en el cuadro líder de un rollo de película para ser procesado en un laboratorio de color. Eran invisibles para el público, pero trabajaban para calibrar y procesar el color en una película.

La exhibición plantea el problema de que este proceso, que ha desaparecido con la era digital, excluyó en gran medida a las personas de color.

“En su mayoría solían ser mujeres blancas”, dice Niebel. “Así que el material fílmico y los materiales de película se calibraban predominantemente hacia la piel blanca. Queríamos contar también esta historia, la historia de estas mujeres que nunca fueron nombradas, que el público nunca vio, pero también la historia de cómo se desarrolló el material fílmico, especialmente para representar la piel blanca”.

El papel de las mujeres, en pantalla y fuera de ella

La muestra comienza con imágenes de Loïe Fuller y la Danza Serpentina que inventó, donde la luz de color se reflejaba en un vestido asemeja alas de mariposa, cambiando los colores. Fuller, una bailarina estadounidense, experimentó a principios del siglo XX con tela, movimiento y técnicas de color como geles y sales químicas.

Pero muchas otras mujeres trabajaron en la oscuridad. Estaban, por ejemplo, las mujeres en Disney, mientras el estudio hacía la transición al color. En la exposición aprendemos que bajo el liderazgo de Hazel Sewell, la cuñada de Walt Disney, el departamento de tinta y pintura del estudio se convirtió en la primera unidad completamente femenina de la industria de la animación.

Y la compañía de producción francesa Pathé empleó a jóvenes mujeres para pintar películas a mano, cuadro por cuadro, a principios del siglo XX. Estas jóvenes ganaban menos que sus homólogos masculinos. Sin embargo, era más de lo que podían ganar en otras profesiones.

Casi tan bueno como pintar a mano

Como saben los niños acerca de pintar con los dedos, no hay nada más divertido que hacer color tú mismo, especialmente color en movimiento. Esa es la conclusión de una galería final en la que tu propio movimiento físico crea cascadas de color.

“Body Paint”, del artista Memo Akten, te permite pararte frente a una pantalla, extender los brazos, saltar o moverte de la manera que quieras mientras una cámara traduce los movimientos en color.

“Ahora es el momento de que los visitantes se conviertan en animadores de colores ellos mismos a través de sus propios cuerpos”, dice Niebel, quien ha visto a personas detenerse y realizar bailes completos en la instalación.

“Parece unir a las personas”, dice.