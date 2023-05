‘Yo sí le creo a Martha Higareda’, el nuevo challenge de TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Higareda es una de las actrices más consolidadas desde su actuación en Amarte duele (2002) hasta Fuga de reinas (2023). Desarrolló su faceta de productora y ha sabido abrirse paso en la industria. Pero por estos días es noticia y no por sus labores actorales.

En TikTok han sido varias las repercusiones que generaron algunas anécdotas suyas, tanto que algunos usuarios las han tildado de “falsas” o “fantasiosas”.

Una de las más conocidas fue cuando contó que se tropezó en un restaurante y la cogió entre sus brazos Ryan Gosling, el famoso actor que se pone en la piel de Ken para Barbie. También ha dicho que en una fiesta a la que asistió, Will Smith, le dio consejos de vida.

Entre sus anécdotas más recientes, Martha Higareda contó en una entrevista que rechazó un papel en una película (The Lost City of Z, 2016) con el actor británico, Robert Pattinson. La decisión, la tomó por grabar el éxito No Manches Frida (2016) que protagonizó.

Recibió muchas burlas porque se burlaron de ese supuesto, y menospreciaron el filme del que fue productora y que recaudó 23,5 millones de dólares en taquilla.

Pero estas burlas fueron tomadas un usuario de TikTok quien, con pruebas en la pantalla confirmó los dichos de la actriz. “Los únicos esquizofrenicos son ustedes, Martha Higareda siempre ha dicho la verdad”, comienza el internauta en su vídeo. Asegura que el actor estadounidense Jon Foster, sí es amigo de Martha; y a su vez, Foster es amigo de Zoey Kravitz.

Esta aclaración se debería a que Martha Higareda narró en alguna ocasión que Kravitz invitó a su amigo Foster a una fiesta en la casa del cantante Prince. Y según la mexicana, “bajó de su cuarto portando una pijama”.

El tiktoker confirmó a través de las cuentas que siguen en redes sociales, tanto Martha como Jon y Zoey, que sí existe una conexión entre ellos. Todos son amigos virtuales.