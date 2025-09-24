Yankees remontan en la novena y aseguran su lugar en los playoffs

José Caballero impulsó la carrera decisiva para que Nueva York venciera 3-2 a Medias Blancas, logrando su octava clasificación en las últimas nueve temporadas

El panameño José Caballero, de los Yankees de Nueva York, sigue el movimiento tras un sencillo impulsor de carrera con el que deja en el terreno al rival, contra los Medias Blancas de Chicago durante la novena entrada de un juego de béisbol el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II)

NUEVA YORK.- El sencillo impulsor del panameño José Caballero con dos outs en la novena entrada la noche del martes permitió anotar a Aaron Judge y los Yankees de Nueva York se recuperaron para vencer 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, asegurando su octava aparición en los playoffs en nueve temporadas.

Con la victoria, los Yankees (89-68) se colocaron a un juego de Toronto (90-67), líder de la División Este de la Liga Americana, y alcanzaron los playoffs por la 60ª vez en la historia del equipo. Fue la segunda victoria de Nueva York en 61 juegos cuando iban perdiendo después de ocho entradas.

Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada ante Luis Gil para darle a los Medias Blancas una ventaja de 2-1.

Gil permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas.

El novato de Chicago Shane Smith permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Caminó a cuatro y empató su récord personal con ocho ponches.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-1 y Edgar Quero de 4-1. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1.