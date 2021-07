Ya hay sede para la Final de la Leagues Cup

CIUDAD DE MÉXICO.- El Estadio Allegiant, casa de los Raiders de Las Vegas de la NFL, será sede de la Final de la Leagues Cup en su edición 2021 y 2022, que se disputará el 22 de septiembre, anunció la MLS.

Dicho inmueble, inaugurado el año pasado, verá al campeón de la cita que enfrenta a lo mejor de la Liga MX y la Major League Soccer.

“Que la ciudad de Las Vegas y su nuevo y espectacular estadio sean la sede de la gran Final es una motivación extra para luchar en la cancha por estar en el partido definitivo y seguir haciendo historia con un nuevo título de Leagues Cup”, explicó Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

La Leagues Cup coronó a su primer monarca en 2019, cuando Cruz Azul venció 1-0 a Tigres, en la Final disputada en el Estadio Sam Boyd, en Las Vegas.

La edición 2021 de Leagues Cup se disputará entre Tigres, Pumas, el León y Santos Laguna por parte de la Liga MX, mientras que Sporting Kansas City, Orlando City SC, Seattle Sounders FC y New York City FC representarán a la MLS.

Si el León resulta ganador del Campeón de Campeones 2020-2021 de la LIGA MX, el próximo 18 de julio ante Cruz Azul, Chivas reemplazaría a León en Leagues Cup por ser el siguiente club mejor ubicado en la clasificación de la temporada.

