Ya está Checo totalmente adaptado a Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO.-El piloto mexicano Sergio Pérez aceptó que en Red Bull encontró muchas cosas diferentes a lo que había vivido antes en la Fórmula Uno, pero que para 2022 estará completamente adaptado.

‘Ha sido un año (2021) muy complicado para mí, he llegado a un equipo muy diferente, con una filosofía muy distinta. Hay equipos en la Fórmula 1 que son más parecidos a otros en términos de pilotaje y puesta a punto, pero cuando llegué a Red Bull todo era diferente. Había pocas cosas que se parecían a las de años anteriores.’

‘He tenido que empezar de cero y aprender nuevas técnicas para dar con la tecla del coche. Ha sido un gran desafío y me ha situado en otro nivel como piloto, en el que tengo que aprender otra forma diferente de ir al límite. El automóvil es increíble cuando está en la ventana correcta, pero es muy complicado dar con la tecla de los neumáticos’, aseguró ‘Checo’ a Racing News 365.

‘Cuando llegas a un equipo que está luchando por el título, ves todos los errores al estar en una escudería que está más bajo el radar, pero todo es parte del proceso. Hoy, tengo ganas de otro año más con Red Bull, para el que ya estaré totalmente adaptado’, agregó el tapatío.

‘Checo» tuvo su mejor temporada en la F1 en 2021 al terminar cuarto en el Mundial de Pilotos con 190 puntos, pero aún así recibió críticas. Sin embargo, él siempre sintió el apoyo en Red Bull a pesar de que no había renovado contrato.’

‘La verdad es que no estuve preocupado en ningún momento. A estas alturas de mi carrera es complicado ponerse nervioso a la hora de conseguir un asiento. He encajado muy bien con la familia de Red Bull y pronto, tanto Helmut como Christian, me dijeron que no estaban pensando en alguien más; ellos confiaban en mí’, manifestó.