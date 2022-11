Will Gordon sorprende y lidera la primera ronda en Mayakoba

PLAYA DEL CARMEN, Camp.- Will Gordon no puede quedarse muy tranquilo con el liderato del World Wide Technology Championship at Mayakoba, porque no es suficiente ventaja ante los favoritos en El Camaleón.

El estadounidense firmó la mejor tarjeta de la ronda inicial, 62 golpes (9 bajo par), gracias a una mañana casi perfecta de un eagle, ocho birdies y un bogey.

Detrás de él, se ubicó su compatriota Russell Henley (-8) y cuatro jugadores en -7, incluidos el italiano Francesco Molinari y Harris English (campeón de la edición 2014); sin embargo, el verdadero peligro se encuentra en Scottie Scheffler, ubicado en el segundo ranking mundial, y Viktor Hovland (-6), bicampeón defensor.

Diez golfistas más firmaron la misma cantidad de golpes en su tarjeta, reflejo de un jueves reñido y sin pausas por la lluvia tropical.

Gordon no cuenta con victoria en el PGA Tour y apenas tiene dos Top 10 en tres temporadas en la máxima categoría; mientras que los candidatos, Scheffler y Hovland, tienen triunfos y vasta experiencia en estos escenarios.

“Mi golf estuvo muy sólido hoy, y terminar con una tarjeta limpia [sin bogeys] siempre es lindo”, subrayó Scheffler, quien podría regresar a la cima del ranking en caso de ganar este domingo.

“Me siento bienvenido cuando vuelvo aquí [a Mayakoba]. Es un lugar que significa mucho para mí”, añadió Hovland. “Es el lugar donde jugué mi primer evento del PGA Tour, gané dos veces aquí, tengo la oportunidad de ganarlo nuevamente. Sí, es un lugar muy especial”.

Así que Gordon, Henley y el resto del field tendrán que estar a la altura de este par de titanes para competir por el campeonato.