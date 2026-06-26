Washington albergará el Draft 2027 de la NFL

La NFL confirmó que el reclutamiento se realizará del 29 de abril al 1 de mayo de 2027 en el National Mall y otros puntos emblemáticos de la capital estadounidense

El comisionado de la NFL, Roger Goodell (desde la izquierda), habla mientras la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, y el presidente Donald Trump escuchan durante un evento para anunciar que el Draft de la NFL de 2027 se llevará a cabo en el National Mall, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El comisionado de la NFL, Roger Goodell (desde la izquierda), habla mientras la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, y el presidente Donald Trump escuchan durante un evento para anunciar que el Draft de la NFL de 2027 se llevará a cabo en el National Mall, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 5 de mayo de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

WASHINGTON.- La NFL anunció las fechas y los detalles el jueves para el draft de la NFL de 2027, que se celebrará en Washington, D.C.

El draft, de tres días, comenzará el jueves 29 de abril y continuará hasta el sábado 1 de mayo.

El presidente Donald Trump anunció el 5 de mayo de 2025 que el draft de 2027 se realizaría en la capital del país, en el National Mall. Trump estuvo acompañado en el Despacho Oval por el comisionado de la NFL, Roger Goodell; el propietario controlador de los Commanders de Washington , Josh Harris; y la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, cuando dio a conocer los planes iniciales para el draft.

La NFL reveló el jueves que el draft se llevará a cabo en distintos lugares emblemáticos de Washington, D.C. El National Mall será el eje del teatro del draft, frente al Capitolio. La NFL Draft Experience se extenderá por Pennsylvania Avenue entre las calles 3 y 7. Otros componentes del evento se ubicarán en distintos puntos del perímetro que rodea el National Mall.

“La capital de nuestra nación ofrecerá un escenario increíble e icónicamente estadounidense para recibir a aficionados de todo el mundo, mientras celebramos a la próxima generación de estrellas de la NFL”, señaló en un comunicado Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL para negocios de clubes, asuntos internacionales y eventos globales.

La NFL indicó que habrá una variedad de actividades gratuitas disponibles para los aficionados durante el evento de tres días, incluidas dinámicas interactivas, exhibiciones inmersivas y fotos con el Trofeo Vince Lombardi.

La liga informó que el draft de este año en Pittsburgh estableció un récord de asistencia, al atraer a más de 805.000 aficionados. La NFL añadió que más de 600.000 aficionados asistieron al draft de 2025 en Green Bay.

Washington fue sede por última vez del draft en 1941, en el hotel Willard.

El draft de la NFL fue un evento fijo en el Radio City Music Hall de Nueva York antes de que comenzara a trasladarse a otras sedes en 2015. El draft de 2028 se celebrará en Minneapolis.