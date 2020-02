Vuelve Mister Cumbia a covid-19 un hit

CIUDAD DE MÉXICO.-A Mister Cumbia, los años le dieron las habilidades para convertirse en un visionario de las canciones virales.

A tal punto que hoy es capaz de componer y producir temas, con todo y videos, en tan sólo cuatros horas. Más o menos ese fue el tiempo que tardó en hacer “Ya Llegó la Cumbia del Coronavirus”, su sencillo que se volvió viral este viernes en México, tras la confirmación de los primeros casos de personas infectadas con el virus en el País.

“Es un honor que la gente escuche mi trabajo”. Mister Cumbia, cantante

“Siento que tengo un don para detectar y pronosticar: ‘esto se va hacer un despapaye, necesito hacer una canción ya’.

“Cuando vi en diciembre que se destapó lo del coronavirus dije ‘tengo que tener una canción listísima, este es un tema que no se podía quedar fuera”, expresó el cantante.

A pesar de los memes y burlas en redes sociales que generó con su canción, la cual lanzó desde enero, Iván Montemayor, su nombre real, destacó que ésta no sólo tiene como objetivo divertir a las personas.

“La escribí de una manera alegre y cómica, pero el chiste es que no es tanto para hacer reír nada más porque tiene el detalle de que pongo un poco cómo prevenir.

“Esto le dio un giro a las otras que he hecho, creo que es diferente porque te dice qué hacer, te da consejos buenos”, consideró el artista.

Originario de Reynosa, Tamaulipas, Montemayor radica desde hace 10 años en California, Estados Unidos, y cuenta con una trayectoria musical de 15 años.

De hecho, en México comenzó como productor de bandas y, aunque no es su primer tema viral, pues anteriormente hizo lo mismo con “La Cumbia del #AvionPresidencial”, admitió que no es fácil crear estos temas.

“Cualquiera puede decir que puede componer, pero hacerlas rimar con ritmo y con un poquito de mensaje no es fácil. Me he quebrado mucho la cabeza, pero al final me gusta mucho como quedan”.

Y si bien por los éxitos que suma parecería que tiene la fórmula para hacer un hit viral, Mister Cumbia aún se sorprende cada que sucede.

“No puedo creer que algo que salió de una laptop, un microfonito, en un cuarto chiquitito, pueda llegar a conectar con tantas personas, me siento bendecido”, expresó.