Vuelta: Evenepoel defiende su ventaja en la 20ma etapa

PUERTO DE NAVACERRADA, España.— Remco Evenepoel prácticamente aseguró su primer título en el Grand Tour del ciclismo el sábado al defender su ventaja en la clasificación general de la Vuelta a España en la última etapa competitiva de la carrera de tres semanas.

Con el apoyo de su equipo Quick-Step Alpha Vinyl, el belga de 22 años tuvo escasa dificultad para evitar que el español Enric Mas y su equipo Movistar pusiera en peligro la ventaja de dos minutos con que inició la 20ma etapa en las montañas al norte de Madrid, donde finaliza la carrera el domingo.

Evenepoel estalló en llanto al cruzar la meta, donde lo recibieron sus compañeros de equipo con abrazos. Está a punto de ser el primer belga que gana un Grand Tour desde 1978, cuando Johan De Muynck ganó el Giro d’Italia.

La última etapa es de 97 kilómetros (60 millas) llanos de Las Rozas hasta la meta final en la capital española. Mientras los líderes de los equipos utilizarán la etapa, en la que la tradición dicta que no se debe pasar al puntero, para disfrutar del fin de la rigurosa competencia, los sprinters se disputarán la etapa.

Evenepoel dijo que finalmente ‘cumplió’ después de varias decepciones anteriores.

‘No sé qué es lo que pasa ahora por mi cabeza y mi cuerpo. Es asombroso. Después de todas las críticas y malos comentarios que recibí el año pasado, finalmente cumplí y respondí con mis pedales’.

Dedicó su carrera a ‘Bélgica, a mis compañeros de equipo, a mi familia, a mi novia… He estado ausente tantas semanas y meses, es para ellos’.

El ecuatoriano Richard Carapaz ganó la etapa de 181 kilómetros de Moralzarzal a Puerto de Navacerrada que incluyó tres ascensos de categoría uno 4 horas, 41 minutos. Fue la tercera etapa ganada en esta Vuelta por el campeón olímpico y el ganador del Giro.

El colombiano Miguel Ángel López llegó octavo en la etapa y se consolidó en el cuarto puesto en la clasificación general. Se declaró satisfecho, aunque decepcionado por no ocupar un lugar en el podio.

‘Quedamos satisfechos, es una pena no entrar en esos puestos de privilegio, pero lo intentamos, al final se probó, pero los demás creo que supieron llevar la carrera’ dijo López. ‘El UAE ha hecho muy bien la estrategia, tenía buenos hombres al final y era un poco complicado. Quedamos cuartos y a disfrutar, no ha sido un año muy fácil para mí’.