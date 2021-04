Vuelca tráiler con quesos; vecinos se dan a la rapiña

NUEVO LAREDO, TAM.- Un tráiler cargado con 20 toneladas de queso se volcó en el Segundo Anillo Periférico y residentes del área fueron a robarse el producto, hasta que llegaron las autoridades de seguridad.

El accidente se registró a 300 metros de la rotonda de El Conejo y el conductor salió ileso.

Pedro, de 47 años, conducía un tracto camión Freightliner modelo 2004 y arrastraba una caja refrigerada con 20 toneladas de queso gouda, con destino a Estados Unidos.

La pesada unidad circulaba de norte a sur sobre el Segundo Anillo Periférico y metros antes de llegar a la rotonda de El Conejo, el conductor pierde el control, se sale del camino, quedando volcada sobre un costado.

Luego del accidente, residentes de colonias cercanas llegaron pero no para ayudar al operador del tractocamión, si no para robar la mercancía que transportaba, aprovechando que no había ninguna corporación de seguridad.

Casi la totalidad del queso fue robado por las personas, que horas después ya ofrecían el queso en venta a través de redes sociales.