Vuelca en el Colosio y abandona el vehículo

Pese a lo aparatoso del percance, quien conducía salió ileso y se retiró

En el lugar del accidente solo se encontró un vehículo Ford Focus modelo 2014, placas nacionales, a través de las cuales se podrá identificar al propietario. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una persona que conducía un automóvil, salió ilesa luego que la unidad cayera a una zanja en el bulevar Luis Donaldo Colosio y se retiró, antes del arribo de las autoridades viales.

De acuerdo a las autoridades, este vehículo era conducido a exceso de velocidad, circulando de sur a norte sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Al encontrarse a la altura de la calle Insurgentes, pasando las oficinas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la persona que iba al volante pierde el control de la unidad motriz, cargándose a su izquierda.

El vehículo dio un giro y luego cayó a una zanja, en medio del bulevar, en sentido contrario a la circulación.

Pese a lo aparatoso del percance, quien conducía salió ileso y se retiró; dentro del automóvil no había manchas de sangre.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje y trasladar la unidad motriz abandonada al corralón.