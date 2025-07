Voluntarios acuden a cortes de inmigración para apoyar a migrantes detenidos por ICE en pasillos

SEATTLE (AP) — Luego que un juez de inmigración en Seattle desestimara el caso de deportación contra un colombiano —exponiéndolo a una expulsión acelerada— tres personas se sentaron junto a él en la parte trasera de la sala del tribunal, tomando las llaves de su auto para guardarlas, ayudándolo a memorizar números de teléfono y recopilando los nombres de los familiares que necesitaban ser notificados.

Cuando el juez Brett Parchert preguntó por qué estaban haciendo eso en la corte, los voluntarios dijeron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaban del otro lado de la puerta, esperando para llevarse al hombre bajo custodia, por lo que esta era su única oportunidad de ayudarlo a poner sus cosas en orden.

“¿El ICE está en la sala de espera?” preguntó el juez.

Al tiempo que la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump se centra en ciudades y estados gobernados por demócratas y desata el miedo entre los solicitantes de asilo e inmigrantes, sus defensores legales presentaron una demanda esta semana a fin de obtener protecciones colectivas contra los arrestos fuera de las audiencias de las cortes de inmigración. Mientras tanto, estos voluntarios están tomando medidas por su propia cuenta.

Un grupo diverso –conformado por líderes religiosos, estudiantes universitarios, abuelas, así como abogados y profesores jubilados— ha estado apareciendo en las cortes de inmigración de todo el país para escoltar a los inmigrantes en riesgo de ser detenidos para su deportación por agente enmascarados del ICE. Brindan apoyo moral y logístico a las familias, y son testigos cuando las personas son retiradas.

Son tantos los miembros de la comunidad los que quieren ayudar, que el Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste realizó un video de capacitación para voluntarios, imprimió volantes de “Conozca sus Derechos” en varios idiomas y creó una hoja de cálculo de Google donde las personas se inscriben para cubrir turnos, indicó Stephanie Gai, abogada del personal de la organización de servicios legales sin fines de lucro con sede en Seattle.

“No podríamos hacerlo sin ellos”, dijo Gai. “Algunos voluntarios piden tiempo libre en el trabajo para poder venir y ayudar”.

Robby Rohr, directora jubilada de otra organización sin fines de lucro, declaró que se ofrece como voluntaria regularmente.

“Estar aquí hace que la gente sienta que son recordados y reconocidos”, afirmó. “Es un proceso muy burocrático y confuso. Tratamos de ayudarles a recorrerlo”.

Grabando videos de detenciones para publicarlos en línea

Los voluntarios y los grupos de ayuda legal han proporcionado durante mucho tiempo orientación legal gratuita en las cortes de inmigración, pero los arrestos han planteado nuevos desafíos. Desde mayo, el gobierno ha estado pidiendo a los jueces que desestimen los casos de deportación.

Una vez que el juez está de acuerdo, los agentes del ICE los arrestan a los migrantes en los pasillos y ponen en marcha procedimientos de deportación acelerada, sin importar la vía legal de inmigración que habían tomado. Una vez bajo custodia, a menudo resulta más difícil conseguir un abogado o pagar por los servicios de uno. Los jueces de inmigración son empleados del poder ejecutivo, y aunque algunos han resistido las órdenes de desestimación de los abogados de Seguridad Nacional en algunos casos, muchas son concedidas.

Agentes del ICE con el rostro cubierto sostuvieron al hombre colombiano y lo llevaron al pasillo. Un voluntario tomó su mochila para entregársela a su familia cuando se lo llevaban. Otros casos en el expediente del día involucraban a inmigrantes que no se presentaron. Parchert concedió órdenes de “expulsión en ausencia”, permitiendo que el ICE los arrestara más tarde.

Cuando se le preguntó sobre estos arrestos y los voluntarios en las cortes de inmigración, un portavoz senior del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el ICE está implementando nuevamente el estado de derecho al revertir “la política de captura y liberación de Biden que permitió que millones de extranjeros ilegales no investigados fueran liberados en las calles estadounidenses”.

Algunos voluntarios han grabado arrestos en los pasillos de los tribunales, escenas traumáticas que están proliferando en línea. Sigue siendo incierto cuántas escenas similares están ocurriendo a nivel nacional. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) no ha publicado el números de casos desestimados o arrestos realizados en o cerca de las cortes de inmigración.

Aunque la mayoría de los voluntarios ha realizado funciones sin incidentes, algunos han sido arrestados por interferir con los agentes del ICE. El contralor de la ciudad de Nueva York y candidato demócrata a la alcaldía, Brad Lander, fue arrestado después de entrelazar los brazos con una persona en un intento fallido de evitar su detención. La esposa de Lander, la abogada Meg Barnette, acababa de unirse a él para acompañar a los migrantes desde una sala del tribunal hasta el ascensor.

Ayudando a familias a encontrar a sus seres queridos detenidos

El acto de testimonio de los voluntarios ha resultado importante a medida que las personas desaparecen en un sistema de detención que puede parecer caótico y que durante días no informa a las familias sobre su paradero.

En una sala de espera de una corte de inmigración de la ciudad de Nueva York, una mujer de habla hispana con cabello largo y rizado oscuro estaba sentada ansiosamente con su hija luego que ella y su esposo tuvieran audiencias separadas. A él ya no se le encontraba por ningún lado.

El reverendo Fabián Arias, un observador voluntario en el tribunal, dijo que la mujer –cuyo nombre de pila es Alva– se le acercó y le preguntó “¿Dónde está mi esposo?”, mostrándole su foto.

“El ICE lo detuvo”, le respondió Arias, y trató de consolarla al tiempo que ella temblaba sus ojos se le llenaban de lágrimas. Un juez no había desestimado el caso del esposo, dándole hasta octubre para encontrar un abogado. Pero eso no impidió que los agentes del ICE lo esposaran y se lo llevaran tan pronto como salió del tribunal. La noticia provocó una protesta de los defensores de la inmigración, funcionarios de la ciudad y un congresista. En una conferencia de prensa, ella sólo dio su nombre de pila y pidió que el de su hija no se revelara.

Brianna García, una estudiante universitaria en El Paso, Texas, dijo que durante semanas ha estado asistiendo a audiencias en cortes de inmigración para informar ahí a los migrantes sobre sus derechos y luego graba a los agentes del ICE cuando se llevan a las personas bajo custodia.

“Acompañamos a las personas para que no sean acosadas y les ayudamos a memorizar números de teléfono importantes, ya que sus pertenencias son confiscadas por el ICE”, dijo.

Paris Thomas comenzó a ofrecerse como voluntario en la corte de inmigración de Denver después de escuchar sobre tal labor a través de una red de iglesias. Usando un sombrero de paja, recientemente esperó en el calor del mediodía a que llegaran personas para las audiencias de la tarde.

Thomas entregó a las personas un pequeño volante de papel que enumeraba sus derechos en español por un lado y en inglés por el otro. Un hombre que caminaba con una mujer le dijo “gracias, gracias.” Otro hombre le dio un abrazo.

El voluntario de Denver Don Marsh dijo que ofrecen acompañar a las personas a sus autos después de las audiencias en la corte para que puedan contactar a abogados y familiares en caso de que los agentes del ICE los arresten.

Marsh dijo que nunca había hecho algo así antes, pero quiere hacer algo para preservar el “estado de derecho” de la nación ahora que agentes gubernamentales no identificables están “arrebatando” a las personas de las calles.

“Si no estamos todos seguros, nadie está seguro”, subrayó.