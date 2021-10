Volcán de La Palma vuelve a rugir; lanza más lava

LOS LLANOS DE ARIADNE, ESP — Un volcán que ha destruido casi 1.000 construcciones en una isla española incrementó su poder explosivo el martes al rugir con más fuerza y lanzar lava más espesa de su abertura principal.

La erupción volcánica que comenzó el 19 de septiembre ha obligado a evacuar a más de 6.000 pobladores de La Palma en el archipiélago de las Canarias frente a la costa noroccidental de África.

Una 946 viviendas han sido destruidas y otras 100 afectadas. Los agricultores tratan de mantener el riego de las plantaciones bananeras sobrevivientes después que los flujos de lava destruyeron caminos y cañerías de agua.

Vídeo de la erupción a las 11.30 h (hora canaria) / Video of the eruption at 11.30 (Canarian hour) #lapalma #erupcion #eruption pic.twitter.com/V0AgzcbCfk

— INVOLCAN (@involcan) October 5, 2021