Vocalista de Intocable termina abruptamente concierto en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky Muñoz, el vocalista de Intocable, se llevó una ola de abucheos, luego de interrumpir abruptamente el concierto que ofreció en la Arena Monterrey y darlo por finalizado cuando no el show iba ni a la mitad.

‘La neta no me la estoy pasando bien’, expresó en medio de la confusión del público, pues el concierto tenía poco tiempo de haber empezado; Ricky aseguró que no podía seguir cantando porque no se sentía bien, que estaba tomando un medicamento y que no se encontraba en situación óptima para continuar cantando.

En medio de los gritos y el desacuerdo de la gente, Muñoz se sinceró al decir que el dinero no se les iba a poder regresar, y aunque intentó continuar ante la petición del público, segundos después se despidió en medio de abucheos.

En redes sociales, criticaron la forma en la que el cantante dio por terminado e concierto, y recordaron que no era la primera vez que se portaba ‘prepotente’ y mostraba poco profesionalismo.

Los fans aseguraron que posiblemente el vocalista tiene una depresión, y que de ser así será mejor que la atienda pronto, mientras que otros afirmaron que sólo se trata, una vez más, de una ‘mala actitud’.

‘Qué lástima que se comporte de esa manera. Al público se le respeta y más porque están pagando para verte y cantar tus canciones’. ‘Muy mal por él, para que se presenta si no se sentía bien, ha de tener alguna depresión, mejor que se cuide y se atienda, en vez de estar le viendo la cara a su público que con gusto va a verlos, y él sale con sus cosas’. ‘Me gusta mucho intocable, pero siempre tiene esa mala actitud, en León hace unos años vinieron y también se portó muy grosero con el público’.

A través de un video publicado en sus redes, Ricky Muñoz pidió perdón al público que ayer esperaba verlo contante en Monterrey, así como a la gente que pensaba asistir al show de hoy, pues ambos serán reagendados.

Ricky aseguró que se sentía bien físicamente, podía hablar, pero no cantar, así que el concierto de esta noche se pospuso: ‘Me disculpo por tener mucho trabajo’, expresó al inicio de su video, en el que explicó las razones por las que no pudo terminar el show de anoche.

‘No podía fingir con que todo estaba bien cuando no estaba bien, les prometo regresar en enero, reponemos estas dos fechas, si todavía nos quieren o quieren acompañarnos, no tiren su boleto y acompáñenos en enero’, expresó.

Reiteró que aunque intentó seguir con el concierto y darlo completo, antes de que llegara a la mitad, simplemente no pudo continuar.

‘Me siento muy mal; físicamente no, me siento mal por dentro, soy profesional ante todo; la neta no íbamos a mitad de show y no iba mejorando, no podía fingir ni echarles mentiras’, dijo.

Aunque algunos fans se mostraron comprensivos y empáticos, otros reprocharon su actitud de anoche, y le recordaron que ellos como fans hicieron sacrificios para poder asistir, y que no era justo lo que había pasado.