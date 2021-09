Vive Enrique Guzmán en calma pese a acusación de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- “El karma es el karma”, fue como el cantante Enrique Guzmán respondió tras solicitar su opinión respecto al reciente deceso de la media hermana de su nieta Frida Sofía, Natasha Moctezuma, hija de Pablo Moctezuma.

Al finalizar la conferencia de prensa en la que se anunció el regreso de la obra Jesucristo Súper Estrella, con el elenco original, del 1 al 10 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, el rockero habló sobre los temas familiares que han acaparado los reflectores en los últimos meses.

Enrique comentó también que, hasta el momento, su nieta no ha ratificado la denuncia que puso en su contra por supuestamente haberla manoseado cuando ella tenía 5 años de edad.

“Mi nieta se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé por qué; supongo yo que, como no tiene forma de probar que alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, por eso no ratifica nada. Mientras ella no ratifique, no pasa nada, yo estoy tranquilo.

“De mi parte no tengo nada que decir (a Frida). No ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada. Supongo yo que a lo mejor está mejor ahora que antes”, afirmó el famoso.

Tras el escándalo, el artista aseguró que para él la hija de Alejandra Guzmán ya no pertenece a su familia, y desmintió el reporte de una revista de divulgación nacional de que supuestamente él y su equipo legal le ofrecieron dinero a la también modelo para desistir de la demanda.

“No es cierto, es una revista bastante difícil de entender. Si ella presenta alguna acusación, tendrá que probarla. La gente que te acusa de algo, que lo pruebe, pero en este caso como no existe pues no tiene forma (la acusación)”, indicó tras negar que busca llegar a un acuerdo con su familiar para solucionar las cosas.

Entre risas, el intérprete de “La Plaga” también compartió que felicitó a su ex pareja, la actriz Silvia Pinal, en su cumpleaños 90 el domingo pasado, y se dijo agradecido por regresar al teatro de la mano del productor Alejandro Gou, para despedir el musical que aborda parte de la vida de Jesucristo.

“Estoy muy contento de regresar, me urgía estar aquí. Me siento mejor que como me veo”, afirmó.

Además, Enrique adelantó que pronto se montará nuevamente el espectáculo de Los Grandes del Rock en el Auditorio Nacional.