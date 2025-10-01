El Dólar
Visitan estudiantes Museo Permanente en Biblioteca Pública al centro de la ciudad

Conocieron los sistemas de consulta que se utilizaban durante el siglo pasado

Los estudiantes realizaron un ejercicio de escritura literaria colectiva para despertar en ellos sus habilidades creativas y su imaginación. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Una veintena de estudiantes del Instituto de Capacitación Electrónica de Nuevo Laredo (ICENL), junto con su coordinadora educativa, la maestra Ana Gabriela Ramírez, hicieron un viaje histórico a los orígenes del libro y de las bibliotecas en el mundo durante una visita guiada que hicieron a la biblioteca “José Vasconcelos”, ubicada en la plaza “México” del centro de Nuevo Laredo.

Ahí, a través de un museo permanente conocieron los sistemas de consulta que se utilizaban durante el siglo pasado en estos centros de conocimiento.

Máquinas de escribir, cassettes, videocassettes VHS, CD-ROMS y otro tipo de formatos que eran utilizados para la promover la lectura, literatura universal, la ciencia, la historia y la capacitación básica en diversas áreas profesionales forman parte de la muestra.

“Los servicios que debe ofrecer una biblioteca van más allá de la consulta bibliográfica de libros generales o convencionales como diccionarios y enciclopedias, son espacios para el conocimiento integral que deben contar también con exposiciones, programación cultural, artística y recreativa”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas.

La introducción al origen de los libros fue reforzada con micro documentales, además de trivias y videojuegos a través de los cuales fue relevante darles a conocer la importancia del uso de las nuevas tecnologías para la educación.

Cómo parte final de la visita, los estudiantes realizaron un ejercicio de escritura literaria colectiva para despertar en ellos sus habilidades creativas y su imaginación.

