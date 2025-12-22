Vigila Protección Civil el río Bravo ante aumento en extracciones de la presa La Amistad

Pasando de 18.0 a 120.0 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con información oficial de la CILA

El incremento en el nivel del río Bravo será gradual. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo informa que el nivel del río Bravo registrará un incremento gradual derivado del aumento en las extracciones de la Presa La Amistad, pasando de 18.0 a 120.0 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con información oficial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Este incremento podría reflejarse en un aumento de hasta 1.3 metros en el área de los puentes internacionales, además de una mayor velocidad del caudal, aunque se mantendrá dentro de su cauce natural.

Ante esta situación, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, activó de manera preventiva los protocolos de monitoreo y vigilancia, con el objetivo de evitar cualquier incidente y salvaguardar la integridad de la población.

Al respecto, el director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Humberto Fernández Diez de Pinos, destacó que las acciones preventivas ya se encuentran en marcha.

“El incremento en el nivel del río Bravo será gradual; sin embargo, estamos actuando con anticipación y responsabilidad. Nuestro personal mantiene vigilancia constante en las zonas de mayor riesgo y estamos preparados para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad”, señaló.

Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a evitar acercarse a las orillas del río, no realizar actividades recreativas en la zona y mantenerse atenta a los avisos oficiales que emita Protección Civil.