Viajan envueltos en plástico por pánico al coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pareja fue grabada mientras viajaba en un avión con todo el cuerpo envuelto en plástico por temor al coronavirus Covid-19.

Datos señalan que el hombre y la mujer viajaban en un avión que volaba de Sidney rumbo a Hamilton Island en Australia.

Una pasajera del mismo vuelo logró captar a la pareja en sus asientos, además del plástico usan cubrebocas y guantes.

Personas en todo el mundo buscan a toda costa evitar el contagio del coronavirus Covid-19 que desde el viernes 28 de febrero se confirmó llegó a México.

En nuestro país empezaron las compras de pánico en diversas zonas, los cubrebocas, alcohol en gel y aerosoles contra bacterias se agotaron en algunas tiendas.

¿Tú cómo te proteges del coronavirus?

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020