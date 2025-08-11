Verlander reacciona con calma al alcanzar 3,500 ponches en una temporada decepcionante

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Justin Verlander (35), hace un gesto a la multitud después de conseguir su ponche número 3,500 de su carrera en la primera entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 10 de agosto de 2025, en San Francisco. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

SAN FRANCISCO (AP) — Justin Verlander añadió otro capítulo memorable a su legendaria carrera como lanzador el domingo, aunque apenas estaba de humor para celebrar.

Verlander ponchó a los tres bateadores en la primera entrada contra los Nacionales para convertirse en el décimo lanzador en la historia de las mayores en alcanzar los 3.500 ponches en su carrera. Poco después, las cosas comenzaron a desmoronarse para el tres veces ganador del Premio Cy Young cuando los Gigantes cayeron 8-0 ante Washington frente a 40.000 aficionados en el Oracle Park.

Washington anotó cuatro veces en la segunda entrada y cinco en total con 11 hits contra Verlander en la última salida de la que ha sido una temporada de lucha constante para el jugador de 42 años.

“Estaba feliz de conseguirlo, feliz de tener un momento con los aficionados”, dijo Verlander, quien tiene un récord de 1-9 en 20 aperturas con los Gigantes y un elevado porcentaje de carreras limpias de 4.53. “Un hito genial. Realmente aprecio lo que ha costado llegar allí”.

Verlander no ha dado mucho para celebrar a los Gigantes esta temporada, aunque había estado en su mejor racha de la campaña antes de ser vapuleado el domingo. En sus tres juegos anteriores, el veterano tenía un ERA de 0.60 con 14 ponches en 15 entradas.

Terminó con seis ponches contra los Nacionales, pero pasó la mayor parte de su sesión de medios posterior al juego enfocado en la totalidad de su temporada en lugar de los 3.500 ponches.

Aunque reconoció la frustración por cómo se ha desarrollado el año, Verlander comparó sus actuaciones con la campaña de 2022, cuando tuvo un récord de 18-4 con un ERA de 1.75 con los Astros de Houston camino a ganar su tercer Cy Young.

“Las cosas están bien, las cosas están bien”, dijo Verlander. “He pasado gran parte de la temporada mirando comparables. Está justo a la par, literalmente casi de arriba a abajo, con (2022) cuando gané el Cy Young. Así que, creo que las cosas están bien. Los resultados han sido frustrantes.”