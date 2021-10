Ventilan Pandora Papers manejos fiscales de Elton y Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- Estrellas de la talla de Elton John, Ringo Starr y Shakira fueron nombradas en una nueva filtración de documentos financieros privados, conocidos como los «Pandora Papers», que ofrecen un vistazo a supuestos esquemas de evasión de impuestos utilizados por algunos de los individuos más ricos del mundo.

Los «Documentos de Pandora» fueron publicados durante el fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también estuvo detrás de los «Papeles de Panamá», que, de igual forma, ventilaron en su momento los dudosos manejos financieros de famosos como Jackie Chan y Bono.

Y si bien muchos de los documentos exploran tratos de multimillonarios y líderes mundiales, incluido el Rey Abdullah II de Jordania, el ex primer ministro británico Tony Blair y los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, también aparecieron celebridades notables; además de los antes mencionados, figuran la supermodelo Claudia Schiffer y el cantante español Julio Iglesias.

Sin embargo, ninguna de estas luminarias ha sido acusada de forma inmediata de algún delito o de violar alguna ley, aunque ya comenzaron a dar de qué hablar en medios internacionales.

Uno de los documentos señala que Elton John, así como el Príncipe Enrique y y Meghan Markle, son clientes de las oficinas legales de Tulloch & Co. con sede en Londres, que supuestamente han ayudado a asegurar los activos de los multimillonarios en Rusia.

Según The Hollywood Reporter, Shakira, John, Starr y Schiffer han establecido empresas con domicilios oficiales en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o las Bahamas.

NEW: #PandoraPapers reveals the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else.

Brought to you by ICIJ and 600+ journalists, the largest collaboration in journalism history. 🧵 https://t.co/qXMuUcqPc4

— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021