Venezolana Yulimar Rojas consigue 4to título mundial de salto triple

BUDAPEST.— Con un solo salto por realizar en una competición en que había lucido inusitadamente fuera de ritmo, Yulimar Rojas Rojas sostuvo una charla motivacional consigo misma.

Más que nada fue un recordatorio de quién era.

El mensaje quedó entendido, y la estrella venezolana sacó la versión que todo el mundo conoce de ella, de la mujer que gana todo.

Rojas saltó 15,08 metros en su sexto y último intento del viernes por la noche para remontar y obtener su cuarto título consecutivo en el Mundial de atletismo. A ello hay que sumarle su oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y va de 5-5 en grandes justas desde 2017.

Los triunfos de Rojas suelen lucir tan seguros en estos días como lo fueron alguna vez los del velocista jamaiquino Usain Bolt durante su era de dominio.

Por eso fue extraño verla en una situación comprometida tan tarde en la competencia realizada en la capital húngara. Pero quizás eso anticipe un desempeño incluso mejor en la cita olímpica del año próximo en París.

“Hay momentos en los que he conseguido un gran salto, momentos como el récord del mundo de Tokio, momentos como la medalla del campeonato del mundo del año pasado, en el que solamente creer en mí… es lo que necesito”, comentó Rojas, de 27 años. “Es verdad que tenía muchos años sin pasar por esto pero esto me llena, esto me da vida y esto me motiva a que el próximo año sea diferente y que el próximo año volvamos a encontrar a la Yulimar de siempre, que en el primer salto ya está el espectáculo rápido”.

Maryna Bekh-Romanchuk terminó segunda y conquistó la primera medalla para Ucrania en Budapest. Bekh-Romanchuk estuvo en la cima durante casi toda la noche gracias a un salto inicial de 15 metros (49 pies 2 1/2 pulgadas). La cubana Leyanis Pérez Hernández completó el podio.

Durante un buen rato, la competencia parecía para cualquiera después de que Rojas, plusmarquista mundial, no fuera capaz de encontrar la secuencia correcta en sus pasos. No dejó de hablarse a sí misma, pero nada de lo que decía parecía resonar.

Hasta el último intento.

Con el reloj de salto agotándose, Rojas emprendió carrera por la pista, un salto, un paso, y luego despegó. La venezolana esperó la medición y cuando su nombre ascendió a la cima de la tabla, se golpeó el corazón para agradecer los aplausos del público.

“La mejor Rojas es la que no se da por vencida, es la que se sobrepone a las adversidades, a los obstáculos, y hoy ha sido una noche complicada para mí”, reconoció la triunfadora. “He podido conseguir mi título de campeona del mundo, he podido revalidarlo, y me hace feliz que momentos como éste pasen y pueda encontrarme a mí misma y sacar la mejor versión de mí”.

La cubana Pérez Hernández no dudó jamás de Rojas.

“Yo sabía que si alguien podía cambiar ese resultado en el último minuto ésa es Yulimar Rojas”, comentó.

Para Beck-Romanchuk, la plata representó algo mucho más grande que su desempeño personal.

“Esto es para mi país”, enfatizó.

Beck-Romanchuk ha vivido y entrenado en Alemania desde febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Es así una entre más de un millón de ucranianos que se han establecido en territorio alemán desde el inicio de la guerra.

“Los últimos meses han sido realmente difíciles para mí, porque me he sentido algo deprimida, dado que siempre estoy sola. Únicamente voy al estadio y a mi apartamento”, explicó. “Esta medalla refleja todo el trabajo duro que he hecho”.