Vende Nintendo Switch 103 millones de consolas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el último trimestre, Nintendo Switch vendió 10.67 millones de unidades, con lo que sumó en total 103.54 millones de consolas distribuidas en todo el mundo, superando al fin a Nintendo Wii, el hardware que tenía un récord de 101.63 millones de consolas vendidas.

Aunque Nintendo registró mejores cifras que PlayStation, que vendió 3.9 millones de consolas PS5 en el último trimestre, la Gran N redujo su pronóstico de envíos de Switch para el resto del año fiscal, por lo que en lugar de las 24 millones de unidades proyectadas, ahora la compañía estima que venderá 23 millones de consolas.

Unos de sus juegos exclusivos más recientes, Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, se han posicionado entre los títulos mejor vendidos de la plataforma, con 13.97 millones de copias vendidas en todo el mundo, superando a Ring Fit Adventure, con sus 13.53 millones de piezas vendidas y por debajo de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee!, que suman 14.33 millones de copias vendidas.

El éxito de ventas de los remakes de Pokémon es un resultado positivo al considerar las críticas de los jugadores que esperaban que estas nuevas ediciones recibieran un mejor tratamiento gráfico y de jugabilidad.

En este sentido, Pokémon Legends: Arceus podría impulsar aún más las ventas de Nintendo Switch, gracias a la buena recepción que ha tenido por parte de los usuarios. En Metacritic, el nuevo juego de Game Freak tiene una calificación promedio de 8.1, de 10 con más de mil 900 reseñas, mientras que la prensa lo evalúa con una calificación de 84 de 100.

Otros resultados a destacar son las ventas de Metroid Dread, que ha vendido 2.74 millones de copias, al posicionarlo como una de las entregas mejor vendidas de la franquicia.

Mario Party Superstars, que reúne a los mejores minijuegos de la saga, ha vendido más de 5.43 millones de piezas, mientras que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vendió 3.85 millones de copias, a pesar de también ser criticado por no incluir grandes novedades respecto a la versión original de Wii.

Los próximos meses lucen muy prometedores para Nintendo, que ya alista el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land para el 25 de marzo, mientras otros títulos, como la secuela de TLOZ: Breath of the Wild, Splatoon 3, Triangle Strategy, Mario + Rabbids Sparks of Hope y Bayonetta 3, tienen ventanas o fechas de lanzamiento confirmadas para el resto del 2022.