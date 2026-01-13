Vencen Texans a Steelers y logran histórica victoria de playoffs como visitantes

El linebacker de los Texans de Houston Henry To'oto'o reacciona tras taclear al corredor de los Steelers de Pittsburgh Kenneth Gainwell en el encuentro de comodín de la AFC el lunes 12 de enero del 2026. (AP Foto/Justin Berl)

PITTSBURGH.- Sheldon Rankins devolvió 33 yardas un balón suelto de Aaron Rodgers para touchdown al inicio del último cuarto, destacando una actuación dominante de la defensiva mejor clasificada de la NFL, y los Texans de Houston vencieron 30-6 el lunes a los Steelers de Pittsburgh para su primera victoria de postemporada fuera de casa en la historia de la franquicia.

Los Texans (13-5) visitarán ahora a Nueva Inglaterra (15-3) en la ronda divisional el domingo por la noche.

C.J. Stroud perdió el balón tres veces, pero también lanzó un pase de touchdown en la primera mitad a Christian Kirk, quien tuvo ocho recepciones para 144 yardas. Woody Marks corrió para 112 para los Texans, que tenían marca de 0-6 como visitantes en la postemporada antes de detener a Rodgers y a los Steelers (10-8).

La carrera de touchdown de 13 yardas de Marks con 3:43 por jugar selló el partido. Posteriormente Calen Bullock añadió la segunda anotación defensiva de Houston con una intercepción de 50 yardas para touchdown menos de un minuto después en el último lanzamiento de Rodgers del juego, y posiblemente de su carrera de 21 años.

Rodgers lanzó sólo para 146 yardas y la ofensiva de los Steelers fue limitada a 175 yardas. El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL esperará hasta la temporada baja antes de decidir si regresa el próximo otoño.

Aunque el desempeño de Rodgers al final de la temporada fue una de las razones por las que los Steelers ganaron la División Norte de la AFC, tuvo las mismas dificultades que sus predecesores Russell Wilson y Mason Rudolph. Pittsburgh perdió su séptimo juego de playoffs consecutivo y el primero en lunes por la noche en casa por primera vez desde 1991.

Su carrera de Salón de la Fama puede que haya terminado con un lanzamiento forzado hacia el campo que Bullock interceptó. Rodgers intentó y falló al tratar de derribarlo en el camino a la zona de anotación.

La defensiva de los Steelers, durante mucho tiempo el mayor problema durante una sequía de victorias en playoffs que se acerca a una década, obligó a Stroud a cometer numerosos errores y mantuvo a Pittsburgh en el juego hasta el final.

El resultado, sin embargo, fue el mismo que ha sido para los Steelers y el entrenador Mike Tomlin desde que cayeron ante Nueva Inglaterra en el juego de campeonato de la AFC de 2016, con una larga caminata hacia el vestuario y una temporada baja más larga de lo esperado para averiguar qué salió mal.