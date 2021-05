Vencen Mets a Bravos; Pillar recibe pelotazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El emergente James McCann rompió un empate a cero con un doblete en la séptima entrada, Tomás Nido apiló tres imparables y los Mets de Nueva York se sobrepusieron a las lesiones para derrotar 3-1 a los Bravos de Atlanta.

Con las bases llenas en el séptimo inning, el jardinero de los Mets, Kevin Pillar, recibió un pelotazo directamente en la nariz en una recta de 95 mph de Jacob Webb, llevando una carrera al plato. Pillar cayó al suelo con sangre brotándole de la nariz.

Algunos jugadores de los Bravos, incluyendo a Webb, quedaron consternados al ver la grotesca imagen.

Pillar pudo salir caminando del terreno de juego, cubriéndose el rostro con toallas. Miembros de la cuadrilla del terreno cubrieron la sangre en la caja de bateo durante el cambio de lanzador de los Bravos.

Los Mets no reportaron de inmediato sobre el estado de Pillar, aunque al finalizar el partido publicaron en Twitter que había sido llevado al hospital.

El abridor de los Mets Taijuan Walker admitió un hit en tres entradas en blanco antes de dejar el encuentro con molestias en el costado izquierdo. Sean Reid-Foley (1-0) no permitió imparable en tres episodios de labor.

Edwin Díaz otorgó pasaporte a Freddie Freeman con un out en el noveno inning antes de concretar su sexto rescate.

Austin Riley disparó cuadrangular en el octavo inning ante Trevor May para la única carrera de Atlanta.

El abridor de los Bravos Max Fried (1-2) salió del encuentro después de permitir un doblete de Nido para abrir la séptima entrada. McCann rompió el empate con su batazo de dos esquinas a jardín izquierdo ante Webb.

Kevin Pillar is at the hospital to get a CT scan. Thinking of our guy, @KPILLAR4. 🙏 #LGM pic.twitter.com/UeKBHlfQoA

— New York Mets (@Mets) May 18, 2021