Vence Genoa al Verona y toma distancia de la zona de descenso

Triunfo visitante en Serie A mantiene al equipo de De Rossi con ventaja sobre Cremonese

Vitinha (centro, frente), del Genoa, celebra tras anotar el primer gol durante el juego de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el GFC Genoa 1893 en Verona, Italia, el domingo 15 de marzo de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)

Vitinha (centro, frente), del Genoa, celebra tras anotar el primer gol durante el juego de fútbol de la Serie A entre el Hellas Verona y el GFC Genoa 1893 en Verona, Italia, el domingo 15 de marzo de 2026. (Paola Garbuio/LaPresse vía AP)

ROMA.- El suplente Vitinha y Leo Ostigard anotaron en la victoria de Genoa por 2-0 en la cancha del colista Verona en la liga italiana el domingo, mientras el equipo de Daniele De Rossi se alejaba aún más de la zona de descenso.

Genoa marcha 13ro con 33 puntos tras 29 jornadas, nueve puntos por encima del 18vo, Cremonese.

El líder de la Serie A, Inter de Milán, empató 1-1 con Atalanta en casa el sábado, lo que dejó la puerta abierta para que AC Milan recortara aún más la distancia con su rival. Con ocho puntos de desventaja respecto del Inter, AC Milan juega más tarde el domingo ante Lazio.

Vitinha marcó justo después de ingresar como reemplazo de Caleb Ekuban con un potente disparo de larga distancia cerca de la hora de juego. Ostigard puso el 2-0 en el minuto 86 con un cabezazo tras un tiro libre.