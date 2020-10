Ven más daño con cierre de puentes

Autoridades de Laredo esperan noticias este lunes sobre reapertura de la frontera a cruces no esenciales

LAREDO, TX.- La decisión del gobierno mexicano de mantener las restricciones a los viajes no esenciales, hasta el 21 de noviembre, vendrá a impactar aún más la lastimada economía.

El pasado viernes, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE), solicitó a Estados Unidos la extensión por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera, alegando que tras revisar el desarrollo de la propagación de Covid-19 en ambos países y de que diversas entidades federativas han regresado a color naranja de acuerdo con el semáforo epidemiológico; no es seguro permitir que mexicanos entren a Estados Unidos por vía terrestre.

La anterior decisión que fue comunicada informalmente vía Twitter afecta fuertemente la economía de millones de habitantes a ambos lados de la frontera; por esta razón el Congresista Henry Cuellar y el alcalde de la ciudad de Laredo se entrevistaron hace unos días en la ciudad de México; con el canciller Marcelo Ebrard buscando la reactivación paulatina de actividades no esenciales; de acceder el gobierno estadounidense a la propuesta de Ebrard echaría por tierra dicha petición.

“Es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos. No podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, a eso obedece, no hay otra razón y esperamos que muy pronto se pueda regularizar”, dijo el canciller Ebrard.

Las autoridades de Laredo Texas no comentaron respecto esta petición que va en contra de lo solicitado al canciller y que afecta a toda la región prolongando ya en este caso por ocho meses la inactividad de comercio al por menor y servicios turísticos.

“Respetamos la decisión –del gobierno de México-, pero nuestra economía está muy abajo. Seguiremos tratando de que se abran los puentes internacionales cuidando los temas de salud y economía. Por nuestra parte hemos visto reuniones de autoridades de Salud y Aduanas (CBP), y esperamos que el próximo lunes se tenga información del comisionado Morgan. Esperamos que el gobierno de Estados Unidos nos indique algo positivo”, comentó al respecto el alcalde Pete Sáenz.

“Debemos de tener mucha precaución para que la infección de COVID se mantenga controlada para que la economía y la salud se equilibren, esperaremos que nuestras autoridades nos indiquen algo positivo”, agregó Pete Sáenz.