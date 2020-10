Ven discriminación en cruces a Laredo

CD. DE MÉXICO.- Funcionarios de Laredo, Texas que viajaron en el vuelo inaugural de Laredo, Texas por Aeromar a Ciudad de México el pasado lunes 5 de octubre, cerraron exitosamente una importante agenda que incluyó reuniones con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México y el Secretario de Relaciones Exteriores entre otras importantes actividades.

Ante el cierre de Puentes internacionales desde marzo, que ha afectado la economía regional, el vuelo de la empresa Aeromar no solo fue la culminación de esfuerzos de autoridades de Laredo Texas sino que tiene gran trascendencia en medio de la pandemia que ha mantenido cerrado el tráfico turístico terrestre con México como actividad no esencial; sin embargo la entrada de visitantes a Estados Unidos está permitida vía aérea, “y esto es trato discriminador para quien no puede pagar un boleto de avión”, explicó el legislador Henry Cuellar.

LA COMITIVA

La comitiva de Laredo integrada por 32 funcionarios del gobierno local, estatal y representantes del sector privado llegó a la Ciudad de México donde fue recibida por Danilo Correa, director general de Aeromar y se llevó a cabo una reunión con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay