Vela celebra cumpleaños con golazo sobre Inter de Pizarro

LOS ÁNGELES, EU.- El futbolista mexicano Carlos Vela, de Los Ángeles FC, celebró su cumpleaños 31 con un excelso tanto que le valió a su equipo para derrotar 1-0 al debutante Inter Miami, que tiene en sus filas al también “azteca” Rodolfo Pizarro, en la Major League Soccer (MLS).

La escuadra de Miami tuvo una complicada prueba en el primer partido de su historia en la MLS, ya que se midió con el mejor equipo de la temporada regular del año pasado, el cual, además, llegó inspirado a este duelo tras haber eliminado al club mexicano León de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con atinadas intervenciones que mantuvieron sus arcos en cero, los guardametas Kenneth Vermeer y Luis Robles fueron los grandes protagonistas durante diversos pasajes de la primera parte.

Al minuto 44, Vela controló el esférico en la banda derecha, condujo hacia el otro costado del rectángulo de juego y antes de entrar al área sacó un disparo picado que superó a Robles y se introdujo lentamente en las redes.

Pizarro, que se quedó cerca de marcar el tanto del empate en dos ocasiones, fue el elemento más brillante de un Inter Miami que lució inoperante al momento de generar acciones de peligro y endeble al momento de defender.

El siguiente compromiso de la escuadra angelina será el próximo domingo ante Philadelphia Union, mientras la institución que tiene como inversionista al ex futbolista inglés David Beckham deberá encarar otra visita, frente a DC United el próximo sábado.

El colegiado Allen Chapman estuvo a cargo del encuentro, en el cual amonestó a Eduard Atuesta (60) y Jordan Harvey (81) en el equipo de casa, así como a los visitantes Víctor Ulloa (63), Alvas Powell (66) y Juan Agudelo (83).

Alineaciones:

LAFC.- Kenneth Vermeer, Tristan Blackmon, Dejan Jakovic, Eddie Segura, Jordan Harvey, Francisco Ginella (José Cifuentes, 76), Mark Kaye (Eduard Atuesta, 60), Latif Blessing (Bryce Duke, 90+2), Brian Rodríguez, Carlos Vela y Diego Rossi. DT: Bob Bradley.

Inter Miami.- Luis Robles, Alvas Powell, Román Torres, Jorge Figal, Ben Sweat, Wil Trapp, Víctor Ulloa (Lee Nguyen, 68), Lewis Morgan (Juan Agudelo, 79), Matías Pellegrini (Christian Makoun, 79), Rodolfo Pizarro y Robbie Robinson. DT: Diego Alonso (URU).

