Vamos a rescatar a Nuevo Laredo de la insensibilidad del gobierno: Yahleel Abdala

NUEVO LAREDO, Tam. – Luego de recibir su constancia que la acredita como precandidata panista a la Presidencia Municipal por Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona convocó a la sociedad entera a sumar voluntades para rescatar a Nuevo Laredo de la insensibilidad en que la tiene sumido el actual gobierno municipal.

“Esta no es una campaña más, esta es la campaña, en la que tenemos que buscar que realmente se cambie la vida de las personas, porque para eso es el gobierno y cuando veo todo pienso: ¿De verdad hay tanta insensibilidad en el gobierno municipal? Porque llegan a mi oficina casos donde (los ciudadanos) dicen: No apoyaron a este niño en estado grave porque si no le dábamos la factura no la podían apoyar. Y uno dice, ¿en qué momento el gobierno y los recursos de los ciudadanos se volvieron un negocio?

El evento se llevó a cabo en las oficinas del Comité Municipal Partido Acción Nacional, en presencia de ex alcaldes, ex presidentes del partido, ex funcionarios municipales y un numeroso grupo de activistas sociales, en donde Abdala Carmona aseguró que en las pasadas elecciones el PAN obtuvo más votos que Morena, pero dijo que eso fue sólo una experiencia y hoy viene con renovados bríos y una visión diferente de lo que requiere la ciudad y la sociedad.

“Hoy les ofrezco una Yahleel con más experiencia, con un corazón que se está transformando constantemente, que orgullosamente nació en Nuevo Laredo y que en mis 41 años no me he ido de esta tierra, me mueve algo más allá y es el beneficio de mi gente y me duele lo que le pasa a Nuevo Laredo, por eso asumo este reto con la valentía, el coraje y determinación que se requiere, con el profundo amor que le tengo a la tierra que me vio nacer”, dijo.

Por eso, convocó a toda la militancia panista a sumarse al proceso haciendo lo que mejor saben hacer: Acercarse a la gente y convencerlos de que este es el momento preciso para rescatar al país, al estado y nuestra ciudad, no hay un mañana, es ahora o nunca”, enfatizó.

Por su parte, la precandidata suplente a la Presidencia Municipal, Laura Teresa Zárate Quezada refrendó ante la plana mayor del panismo su disposición de sacar adelante esta jornada proselitista y su apoyo incondicional a la precandidata titular.

“De la mano de Yahleel estamos haciendo una mancuerna para rescatar a Nuevo laredo porque somos unas mujeres de lucha, yo ya había decidido no participar, pero estoy viendo cómo está nuestro país, el estado y la ciudad y vamos a hacer un buen papel”, indicó.

Antes, la precandidata a diputada local por el segundo Distrito Electoral, Ileana Maribel Medina García también se comprometió a poner toda la fuerza, corazón y talento para lograr la candidatura y así servir nuevamente a los neolaredenses, “porque pese a quien le pese, hemos sido la mejor administración en Nuevo Laredo”, recalcó.

“Yahleel, cuenta conmigo para trabajar incansablemente con todo el corazón por esta ciudad que tanto amamos, nos conocemos desde niñas, hemos compartido gustos pero sobre todo una vocación de trabajar y servir a la gente, y nos faltan muchos caminos qué recorrer porque ninguna de las cinco candidatas estamos aquí para improvisar una candidatura, estamos aquí porque estamos preparadas y vamos a ser las mejores candidatas y mejores representantes que va a tener Nuevo Laredo”, agregó.

En tanto, la precandidata suplente a diputada local por el Distrito 2, Ana Laura García de Anzaldúa, también se declaró dispuesta “a rescatar lo que es nuestro y de nuestras familias, nuestro país, el estado y nuestra ciudad, es tiempo de dejar atrás los resentimientos, y con el voto ciudadano sacar a quienes han hecho tanto daño en estos casi seis años, es ahora o nunca”, señaló.

“Vamos por la revancha completa, tenemos guerreras que saben cómo hablar con el ciudadano, con aquel que quiere resultados, la ciudadanía no quiere discursos ni mentiras, no más imagen falsa, necesitamos llegar al corazón de cada familia y ponernos los zapatos de ellos y decirles: Entendemos la situación y es por eso que vamos con todo”, indicó.

Al dar la bienvenida a los presentes, el dirigente del partido, Agustín Chapa Torres recalcó que las cuatro candidatas albiazules son personas honestas y transparentes, y es lo que se necesita para dar la cara en esta contienda.

“Muchos de los contrincantes que están allá afuera, estaban aquí adentro y se fueron, nos daban por perdidos, nos daban por muertos, hoy les mandamos un mensaje muy fuerte y muy claro: Acción Nacional está de pie y va a competir y ganar las elecciones del 2024”, dijo.