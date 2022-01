Valida INE firmas requeridas para revocación

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que ya se alcanzó el 100 por ciento de firmas requeridas para convocar a la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el INE esperará la respuesta de la Secretaría de Hacienda sobre la ampliación de recursos para emitir la convocatoria a dicho ejercicio.

El organismo electoral informó que tiene verificados, de manera definitiva, 2 millones 845 mil 634 mil firmas, que equivalen al 103.17 por ciento de la Lista Nominal.

El director del Registro Federal Electoral, René Miranda, informó que la convocatoria se emitirá según lo previsto por el Consejo General, el 4 de febrero.

Esto, argumentó, porque es clave tener la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda sobre liberar mil 700 millones de pesos más para efectuar la revocación en los términos que establece la Constitución, es decir, instalando 161 mil casillas.

De negarles el presupuesto extra, se tendrá que realizar un diseño diferente con menos casillas, y todo esto debe estar establecido en la convocatoria.

Además, indicó, deben esperar hasta el 31 de enero para resolver las quejas de promoventes, así como realizar las visitas domiciliarias de los ciudadanos que salieron electos en la muestra de 850 personas -en las 32 entidades del País- para verificar si en verdad dieron su apoyo.

«Tenemos ya registrados, verificados, de manera definitiva 2 millones 845 mil 634 ciudadanas y ciudadanos, esto es un poco más del cien por ciento de la meta necesaria», indicó.

«La convocatoria se va a realizar con el calendario que realizó el Consejo. No podríamos llevar a cabo una convocatoria si no existe una respuesta definitiva respecto a los recursos, no ha habido un planteamiento formal que nos hayan remitido. (Sin esto) la institución no puede definir el alcance que va a tener el ejercicio».

Informó que los 430 empleados del INE dedicados a la revisión, terminarán con la captura y cotejo del resto de las firmas, pues sólo se revisaron 3.5 millones de los 11 millones de apoyos que llegaron.

También señaló que las firmas con irregularidades superan ya las 800 mil.