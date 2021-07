Vacuna genera seguridad y alegría a jóvenes

“Me motivó mi familia, porque no quiero exponerlos y la vacuna me ayudará a disminuir ese riesgo”, expresó Laisha Ordóñez.

NUEVO LAREDO, TAM. – Laisha Ordóñez Martínez de 19 años de edad residente de la colonia Los Fresnos, fue una de las primeras jóvenes que recibieron la vacuna contra el Covid-19, en el primer día de ese proceso en la ciudad.

“Hice fila desde las cinco de la mañana, me trajo mi papá, me siento contenta por aplicarme la vacuna, me motivo mi familia, porque no quiero exponerlos y la vacuna me ayudará a disminuir ese riesgo”, expresó la jovencita.

Entusiastas, los jóvenes hicieron largas filas desde la madrugada para vacunarse, muchos se animaron a tomarse una “selfie” o videos con su celular al momento de recibir la dosis para compartirla con sus amigos o familiares.

Algunos estaban nerviosos, otros ansiosos, pero todos contentos de ser inmunizados contra el virus que ha dejado muchas muertes en esta ciudad fronteriza.

Ni las altas temperaturas que se registran en la ciudad impidieron que cientos de jóvenes acudieran a los diferentes módulos para ser inmunizados, pues muchos fueron acompañados por sus papás quienes les llevaron paraguas, agua y hasta comida.

Héctor Figueroa de 21 años quien reside en la colonia Reservas Territoriales dijo sentirse emocionado por la aplicación de la vacuna, ya que siente más tranquilidad al saber que está protegido contra el virus.

“Estaba un poco nervioso, no sentí nada, solamente un poco de dolor en el brazo, es responsabilidad de nosotros los jóvenes vacunarnos para cuidarnos y cuidar a nuestra familia, yo invito a los jóvenes a que acudan a vacunarse para poder salir pronto de esta pandemia”, subrayó.

Karla Paulina Carbajo Colmenero de 19 años de la colonia Los Fresnos dijo sentirse contenta y segura, de haberse inmunizado, ya que le da seguridad de hacer sus actividades sin riesgo de contagiar a su familia y amigos.

“A pesar de que estamos vacunados no debemos bajar la guardia y continuar con las precauciones sanitarias, es muy importante estar protegidos para evitar enfermarnos de gravedad”, señaló.

Las filas en el Centro Cívico ubicado en el sector Centro eran de más de cinco cuadras, mientras que el Polyfórum La Fe, la afluencia era mayor filas de casi 2 mil personas, en el casino de Expomex las filas en carro eran menores y llegaban hasta la avenida Ruiz Cortines y en la UAT, ubicada en la colonia Infonavit las filas eran de más de mil personas.

Hasta el momento no se han presentado incidentes graves en los jóvenes, solamente nerviosismo al aplicarse la vacuna.

Durante ese día, se aplicaron alrededor de 24 mil dosis a igual número de ciudadanos que están en este rango de edad.