Vacherot sorprende a Djokovic y enfrentará a su primo Rinderknech en la final de Shanghái

Valentin vacherot de Mónaco reacciona al anotar un punto ante el serbio Novak Djokovic en la semifinal del Masters de Shanghái el sábado 11 de octubre del 2025. (AP Foto/Andy Wong)

SHANGHÁI (AP) — Dos primos se enfrentarán en la final del Masters de Shanghái después de que Valentin Vacherot, que venía de la clasificación, sorprendiera el sábado a un lesionado Novak Djokovic y su pariente Arthur Rinderknech remontara para vencer a Daniil Medvedev.

Vacherot, clasificado en el puesto 204 del mundo, logró la victoria más importante de su carrera al vencer por 6-3, 6-4 a Djokovic, que buscaba sumar a sus 100 títulos de carrera. Vacherot de 26 años va por su primero.

Un par de horas después de vencer a Djokovic, Vacherot regresó a la cancha y abrazó a Rinderknech para celebrar la remontada de su primo por 4-6, 6-2, 6-4 sobre Medvedev y disfrutar del inusual momento.

“No podríamos haber soñado con esto, así que ni siquiera puedo decir que es un sueño, porque no creo que ni una sola persona en nuestra familia lo haya soñado”, dijo Rinderknech. “Ahora estamos aquí, luchamos en tantos partidos y de alguna manera somos los que estamos al final, así que es simplemente increíble”.

Vacherot, originario de Mónaco, llegó al torneo como un suplente en la fase de clasificación, pero está teniendo una semana de ensueño, que incluyó una victoria en cuartos de final sobre Holger Rune.

“¿Es esto real? No lo sé”, expresó el Vacherot de 26 años momentos después de derrotar a Djokovic. “Tener a Novak al otro lado de la cancha fue, ante todo, una experiencia increíble para mí”.

Djokovic, de 38 años, estuvo ralentizado durante todo el partido por un dolor en la cadera. Solicitó un tiempo médico después de quedar atrás 4-3 en el primer set. Ganó solo un punto en los siguientes dos juegos.

Sin embargo, el cuatro veces campeón del torneo no puso como excusa sus problemas físicos.

“Todo se trata de él”, dijo Djokovic. “Le deseo lo mejor en la final, y hoy ganó el mejor jugador.

“Pasar de las clasificaciones es una historia increíble”, añadió el ganador de 24 títulos de Grand Slam. “Le dije en la red que ha tenido un torneo increíble, pero más aún su actitud es muy buena, y su juego también fue asombroso”.