Va Jamaica sin afición ante México y Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO.- La Federación de Jamaica anunció que sus juegos ante México y Costa Rica los jugará sin público.

Los partidos correspondiente a la eliminatoria mundialista se efectuarán a puerta cerrada luego de que el gobierno decidió que se tomara esta medida.

El encuentro contra la Selección Nacional tendrá lugar el 27 de enero.

«No se permitirán espectadores en nuestras eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA en casa contra México y Costa Rica», informó la dirigencia de Jamaica en sus redes sociales.

«El gobierno ha decidido que no haya espectadores en el Estadio Nacional, nuestra casa, para los partidos de las eliminatorias mundialistas. Como tal, nuestros partidos ante México y Costa Rica se jugarán a puerta cerrada».

Pese a que la Federación no dio mayores detalles, está decisión presumiblemente obedece a una medida preventiva por la pandemia y el virus Ómicron que no ha dado tregua en el mundo.

El duelo contra los Ticos se llevará a cabo el 2 de febrero.

Después de este duelo, el Tricolor se enfrentará a Costa Rica y Panama en el Estadio Azteca, que solo contará con la asistencia de 2 mil aficionados.

Estos juegos se disputarán el 30 de enero y 2 de febrero.

El cuadro que dirige Gerardo Martino está en el tercer lugar del Octagonal con 14 puntos.

