Unión de Berlin supera la nieve pero empata con el Mainz en la Bundesliga

Solo cuatro de los seis partidos de la Bundesliga programados para el sábado se llevaron a cabo después de que la fuerte nevada obligara a cancelar dos de ellos

Silvan Widmer del Mainz y Andrej Ilić del Unión de Berlín en acción durante el encuentro de la Bundesliga ante el Mainz el sábado 10 de enero del 2026. (Soeren Stache/dpa via AP)

BERLÍN (AP) — Los aficionados del Unión de Berlin pasaron la semana despejando la nieve alrededor de su estadio para que su partido de la Bundesliga contra el Mainz pudiera llevarse a cabo. Fueron recompensados con una recuperación tardía para rescatar un empate 2-2 con el Mainz el sábado.

El partido del Unión estaba en duda, lo que llevó a los aficionados a reunirse con palas para despejar la nieve de las rutas de acceso al estadio el jueves. Esos esfuerzos y una nevada menor a la esperada el viernes permitieron que el partido se realizara, aunque el campo húmedo pronto se revolvió.

El entrenador del Mainz Urs Fischer, regresó a la casa del club al que llevó a la Liga de Campeones antes de su salida en el 2023 y casi se lleva la victoria.

Nadiem Amiri le dio la ventaja al Mainz con una volea y el exjugador del Union, Benedict Hollerbach, se negó a celebrar después de anotar el segundo gol del Mainz. El Unió respondió con goles de Jeong Woo-yeong a los 77 minutos y un remate a corta distancia de Marin Ljubicic al 86 para llevarse un punto.

Una mala entrada le costó caro al Hamburger SV en una derrota 2-1 ante el Freiburg, que terminó en medio de una nevada constante.

Hamburgo acababa de tomar la delantera cuando el defensor Daniel Edfadli cometió una torpe falta que resultó en un penal y le valió una segunda tarjeta amarilla. Vincenzo Grifo del Freiburg convirtió el penal antes de que Igor Matanovic anotara el gol de la victoria.

Heidenheim empató 2-2 con Colonia. Una audaz chilena de Marvin Pieringer le dio la ventaja a Heidenheim temprano antes de que Colonia igualara el marcador dos veces.

Bayer Leverkusen recibe más tarde al Stuttgart.

El partido de St. Pauli con Leipzig y el de Werder Bremen contra Hoffenheim fueron pospuestos debido a la nieve y el hielo.