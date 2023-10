Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal

Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar', escribió Gloria Trevi en un comunicado oficial que compartió a través de sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella mexicana Gloria Trevi deberá hacer frente nuevamente a la justicia por un caso de presunta defraudación fiscal en México.

El proceso está a cargo de la Fiscalía General que le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, dijo a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.

La investigación se da tras una denuncia que presentó en el 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, contra la artista por presunta evasión fiscal.

En el 2000, la artista fue detenida junto a otros colaboradores en Brasil por supuesta corrupción de menores. Trevi estuvo casi cinco años en prisión, entre Brasil y México, y en el 2004 fue exonerada de los delitos de rapto y corrupción de menores. Tras esos años retomó su carrera musical en México.

“Mientras más me peguen, más me defenderé”: Gloria Trevi

Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, la cantante decidió romper el silencio y aseguró que pese a la difícil situación que ahora enfrenta se encuentra bien y luchando para demostrar su inocencia.

“Quiero comunicarles el día de hoy que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, escribió en un comunicado oficial que compartió a través de sus redes sociales.

En el texto también calificó estos señalamientos como un recurso más para presionarla a quitar la demanda que, desde hace ya varios años, interpuso contra TV Azteca, pero dejó claro que a pesar de ello continuará con el proceso legal.

Trevi también aseguró que cumplirá con sus obligaciones y comparecerá ante las autoridades mexicanas y las estadounidenses en los próximos días, aunque negó que sea responsable de los delitos de los que se le acusan:

“En fechas próximas compareceré ante distintas estancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmado”, finalizó.