Unas trabajan obligadas… y otras por convicción

CIUDAD DE MÉXICO.-Obligadas o por convicción, durante el paro de ayer las mujeres también se hicieron presentes en centros de trabajo del área metropolitana.

Aunque en general la iniciativa #UnDíaSinNosotras afectó a toda la actividad en la Ciudad, incontables mujeres se presentaron a laborar en empresas y en negocios, cubriendo toda la jornada.

Mientras que unas acudieron por convicción, otras argumentaron que fueron obligadas por sus superiores o patrones.

“Mi trabajo no me violenta”, dijo Mercedes Tovar, mientras dobla ropa y atiende clientes en una lavandería sobre Cuauhtémoc, en el Centro de Monterrey.

“El que me violentaba era mi primer esposo y me separé. En mi trabajo no me han agredido”.

El paro de mujeres fue convocado ayer a nivel nacional, en una manifestación contra la violencia de género.

En una maquiladora de ropa cientos de mujeres trabajaron a la fuerza para evitar perder un día de salario, aunque la mayoría se solidarizó con el movimiento, vistiendo prendas en color morado.

“Hicieron una junta y pues que no estaba contemplado como opción (el paro)”, dijo un costurera, quien sólo se identificó como Gina, “que si faltábamos nos iban a descontar el día.

“Entonces, pues trabajamos a la fuerza, es una fábrica de costura, entonces, en producción la mayoría somos mujeres”.

En hospitales del IMSS y en nosocomios estatales las doctoras y enfermeras, quienes rehusaron opinar, aseguraron que no tuvieron más opción que acudir a trabajar, pues los pacientes no se podían quedar sin atención médica.

En una tienda de ropa ubicada en el Centro de la Ciudad unirse al paro podría tener consecuencias negativas para las empleadas.

“No tuvimos opción, tuvimos que venir a trabajar porque nunca se habló en el trabajo”, dijo Bibiana.

“Hoy faltaron dos compañeras y a la mejor las suspenden cuatro días, es el castigo por faltar”.

Otra empleada que no pudo faltar fue Alejandra, quien mostró su apoyo al paro nacional.

“El jefe nos dijo que teníamos que trabajar, como no tiene gente (personal)”, señaló.

“Está bien”, calificó refiriéndose al movimiento, “ellas quieren que ya no haya esa delincuencia, que ya no haya más maltrato hacia las mujeres”.

Francisca Vázquez, quien trabaja en una tienda departamental, admitió haber sido víctima de violencia y consideró que fomentar los valores es la acción más importante para combatir el machismo.

“Fue decisión propia (acudir a trabajar)”, aseguró, “porque el hecho de que yo deje de trabajar o trabaje no voy a cambiar la forma de pensar de las personas”.

En un negocio ubicado en Cuauhtémoc, una cocinera usó un mandil morado en apoyo a las mujeres en paro, ya que ella no pudo unírseles.

“En este local no hay quien se quede, tenemos que estar trabajando”, dijo la trabajadora, quien declinó identificarse.